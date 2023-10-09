С верой, надеждой и любовью: в одесской Музкомедии – премьера лирической комедии на новой сцене

«Не надеясь на мечту» – так называется представленная в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК) лирическая комедия. Премьера состоялась на новой сцене театра, которая имеет очень точное название – «На высоте».

Все – на высоте

Малая сцена театра – нечто совершенно новое, причем во всех смыслах. А что касается точности – это я не просто так. Потому что оказалось: название новой сцены полностью совпало с представленным спектаклем.

Да, действительно, все – на высоте. И сама комедия (либретто Евгении Мишанкиной), и актерская игра, и необычность для зрителя, которому словно предложено войти в квартиру, где происходит действо, стать его соучастником, «примерить» происходящее на самого себя. Таков был замысел (опять же – на высоте!) режиссера-постановщика спектакля – солиста театра заслуженного артиста Украины Александра Щесняка.

Ни привычного театрального занавеса (мы же в Музкомедии!), ни оркестра, ни балета, ни хора… Но какое глубокое погружение в самые тонкие, такие сложные лабиринты души, где тихие слезы почти незаметны, а страдания скрываются за улыбками!

Вера, Надежда Любовь… Три героини с именами, в которых – сама суть спектакля. И Александр, однажды появляющийся в уютной квартире с салфеточками и щедро расписанной посудой… Что из этого может произойти?

Любовь Ивановна (Инна Куликова) – пожилой больной человек. Сидит себе, слушает, как дочь Надежда читает ей рождественские (святочные!) рассказы Диккенса, и время от времени делает «объявление» о предчувствии своей скорой смерти.

А дочь Надежда… О, эта дочь Надежда в исполнении заслуженной артистки Украины Ирины Ковальской!.. Кажется, она уже давно сама поверила в то, что единственная ее стезя – лишь забота о матери. «Серенькая» жизнь у совсем не серой женщины. Только кто же о ее яркости еще помнит, если она сама забыла?

И кто тут еще надеется на мечту?

Меткие выстрелы Амура

Но господину Амуру (вы уверены, что это был именно он?) как-то все равно, кто на что надеется. Тем более что скоро Новый год. В кого же запустить стрелу? А может, не одну?

Кажется, стрелы попали очень точно. Все!

Надежда, упорно сопротивляясь, все же встречает собственное счастье: оказывается, оно рядом. Молоденькая бойкая продавщица Вера (Екатерина Мысь) с этим попаданием получит то, чего ей не хватало всю жизнь. Александр (Владимир Муращенко) – некий богатенький ловелас с розами, шампанским и гастритом – найдет свой единственный верный адрес. Любовь Ивановна отложила собственную смерть на неопределенный срок.

Так это сказочка? Да еще и предновогодняя, как в рождественском рассказе Диккенса? Называйте, как хотите. Вот только уже где-то на пятой минуте спектакля, вы не станете об этом думать. Вы сами, как под стрелой Амура, заживете жизнью четырех героев спектакля.

Ведь все они – вы. И все, что происходит на сцене «На высоте» – это то, к чему мы стремимся, даже не надеясь на мечты. Это то, чего нам так не хватает сейчас в условиях войны. И даже не в том дело, что все сложилось каким-то чудесным образом.

Спектакль о вечном

А эти режиссерские находки! Сколько юмора (это же лирическая комедия!). Поэтому смех сопровождает весь спектакль. Одна сцена, когда вместо шампанского Надежда «наливает» Александру овсянку (у него же, напоминаю, гастрит), а тот с аппетитом съедает из бокала «Геркулес», чего стоит! А этот разговор (или допрос?) матери с дочерью о личной жизни Надежды!

И снова напоминаю: сцена камерная, поэтому вы в постоянном контакте с актерами, вы погружаетесь в события, здесь все вместе, здесь только так: глаза в глаза. Здесь никто никого не сможет «обмануть».

К счастью, все органично – и забавные перипетии, и обострение страстей, когда доходит даже до пощечины, и эти салфеточки, и собрание сочинений Диккенса рядом с иконой и его портретом.

«Этот спектакль – о вечном», – сказал мне за несколько дней до премьеры режиссер-постановщик Александр Щесняк.

Теперь знаю: этот его ответ, как говорится, в точку. Кстати, на втором премьерном показе спектакля «Не надеясь на мечту», а это произойдет 12 октября, вы сможете увидеть Александра Щесняка в роли Александра…

Читайте также: Где бывает настоящее счастье: оперетта «Сильва» на сцене Одесской Музкомедии (фоторепортаж).

Фото автора