Червоне та чорне

Червоне та чорне… Сама вистава на сцені «На висоті» – глибока сповідь про червоне – щасливу жінку, щасливу начебто у всьому: безмежному коханні до чоловіка (Сергій Федоренко), кар’єрі, житті. І про чорне: Квітка Цісик (Ірина Гусак) дізнається про страшне – свою невиліковну хворобу. Діагноз – як вирок: лікарі обіцяють їй усього три місяці…

Мелодрама «Два кольори однієї долі» – про три місяці насиченого життя нашої Квіточки. Так, насиченого! Бо за ці три місяці героїня не здається. Треба ж так багато встигнути. Перше за все – присвятити увесь час та знайти кошти на запис альбому українських пісень.

Отака «двоколірна» доля: Квітка Цісик ніколи не була на Батьківщині, вона тільки походить з сім’ї українських емігрантів. Та почувши про свій «вирок», вона відчуває потребу відчути себе справжньою українкою.

Ні біль, ні страшна хвороба, ні навіть жахлива ситуація із «вкраденим «Оскаром», коли через конфлікт з режисером її ім’я вирізали із титрів не стає на заваді втілення її мрії.

Квітка наодинці з коханим чоловіком, який усіляко підтримує її… З рідними та такими різними друзями – сестрою Марією (Наталія Кущенко), продюсером Бернардом Шустером (Володимир Муращенко), красунею Мадлен (Лілія Духновська), людиною, який став її справжнім другом під час лікування Алексом Гутмахером (Владислав Кутуєв)… Усі вони відчувають біль за Квітку. Але роблять все можливе, аби оце відоме «життя триває» стало ще одним кольором її буття.

Три місяці перетворилися на сім років життя

І ще… І ще – її сни, в яких вона знаходить справжню підтримку від художниці Катерини Білокур (Ірина Візиренко) яка під супровід української музики, що виконує Бандурист (Сергій Малдрик) допомагає Квітці знайти шлях до власної мети. Диво? Так, диво: бо обіцяні лікарями три місяці перетворилися на сім років насиченого життя Квітки Цісик!..

Лунають і лунають українські пісні… Створюються альбоми з піснями її Батьківщини. І наче перед глядачем розцвітає нова Квітка – зоряна (її іменем названа зірка сузір’я Овна) і прекрасна, бо ж голос американської українки Квітослави Цісик лунає по всьому світу багато вже багато років після того, як співачка покинула світ.

«Любов до далекої батьківщини і неосяжне кохання допомагали й підтримували, надавали наснаги й впевненості. Хвороба відступала, а Бог підтримував: 7 років життя – і вічність у пісні!», – писали про неї фахівці-шанувальники.

Зал співпереживає, аплодує і дарує квіти. А ще – співає разом з виконавцями, яких стоячи вітає з прем’єрою.

Тільки-но побачена і почута зворушливо-щемлива історія змушує багато чого переглянути в собі, в житті під час війни, замислитись над особистими двома головними кольорами життя…

Музичний керівник – Юрій Літовко

Художник-постановник – Станіслав Зайцев

Художниця з костюмів – Олена Леснікова

Фото авторки