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Абонплата за газ: в чём особенности расчета для новых потребителей?

Абонплата за газ: в чём особенности расчета для новых потребителей?

«Одесская жизнь» продолжает отвечать на вопросы читателей относительно тарифов на газ и оплаты (абонплаты) за поставку газа потребителям.

В этом году мы завершаем строительство нового дома и планируем подключить газ. Слышали, что, кроме стоимости газа, придется платить так называемую абонплату. В какую сумму это выльется?

Михаил, г. Одесса»

Абонплата, точнее, плата за транспортировку (доставку) природного газа, рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит только от объемов потребления. За основу берется объем потребления газа в течение «газового года». Это промежуток с 1 октября по 30 сентября.Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф за транспортировку. Результат делится на 12 месяцев.

Учитывая, что вы не пользовались газом ранее, так как впервые подключитесь к системе газоснабжения, плата за транспортировку будет рассчитываться иначе. В соответствии с Кодексом газораспределительных сетей, для нового бытового потребителя или при отсутствии потребления природного газа в течение предыдущего газового года плановый объем потребления определяют исходя из группы потребления (см. таблицу). Для полного ответа нам не хватает данных, которые вы указали в письме. Вкратце мы рассказали, как рассчитывается абонплата, а конкретную сумму вам при обращении рассчитает оператор ГРМ.

Примечание. При отсутствии данных о фактическом потреблении за последние 12 месяцев и для новых потребителей годовой объем потребления газа определяется исходя из величины годового потребления на 1 человека или на 1 квадратный метр.

Группы потребления и их годовой профиль потребления
(при наличии приборов учета)

абонплата газ таблица

Ольга НОВИКОВА

Ранее мы рассказывали о том, что должно быть в договоре на поставку газа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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