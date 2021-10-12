«Одесская жизнь» разбиралась, мем тариф «Комфортный сезон» отличается от тарифа «Фиксированный»? И кому есть смысл поменять старый тариф на новый?

Новый тариф, новые условия

Подключиться к тарифу «Комфортный сезон» потребители могут только при отсутствии долга. В этом случае абоненту сначала надо переключиться на тариф «Фиксированный», который действует в течение года. А затем – подать заявку на подключение к новому «Комфортному сезону». Сделать это можно в личном кабинете на сайте компании: gas.ua.

При переходе на «Комфортный сезон» меняются условия оплаты за потребленный газ. Если остальные бытовые потребители будут по-прежнему оплачивать его стоимость по показаниям счетчиков, то «комфортный» тариф предполагает ежемесячную оплату одной и той же суммы на протяжении всего отопительного периода. Для удобства потребителей «Комфортный сезон» будет действовать семь полных месяцев – с 1 октября по 30 апреля, несмотря на то что обычно отопительный сезон длится с середины октября до середины апреля.

Сколько и как платить?

Стоимость газа в тарифном плане «Комфортный сезон» остается такой же, как и в годовом тарифе «Фиксированный» – 7,96 гривни за кубометр, без стоимости распределения.

Если оплата за предыдущий месяц будет сделана до 15 числа следующего месяца, потребитель получит скидку по платежу в размере 1%. Правда, при условии, что абонент заплатит через личный кабинет или чат-бот компании. Такой бонус действует и для потребителей тарифа «Фиксированный».

Величину ежемесячного платежа определят исходя из объема потребления газа за предыдущий отопительный сезон. Объем газа, израсходованный конкретным домохозяйством за прошедший период – с 1 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года, делят на семь месяцев. В итоге получают ориентировочный месячный объем потребления за отопительный сезон. Его умножают на тариф 7,96 гривни за кубометр, и таким образом получается размер ежемесячной платы за газ.

По завершении отопительного сезона будет сделан перерасчет потребления газа согласно показаниям счетчика. Если окажется, что его было израсходовано больше, чем за соответствующий прошлый период, то разницу придется доплатить. Если же газа, наоборот, израсходовали меньше – переплату зачтут на следующие месяцы.

В «Нафтогазе» считают, что тариф «Комфортный сезон» будет наиболее удобен для владельцев частных домов с газовым отоплением. Именно им рекомендуют перейти на новый тарифный план в первую очередь.

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