Свой кошелек: что делать, если появились долги за газ «из воздуха»?

У потребителей газа «нарисовались» новые проблемы: снова появились неизвестно откуда взявшиеся долги, да еще и коллекторы дают о себе знать.

Пока это единичные случаи, но, по словам экс-министра жилищно-коммунального хозяйства Алексея Кучеренко, ситуация может затронуть до миллиона домохозяйств. А теперь подробнее.

Что говорит о правах потребителей газа Закон?

По законодательству, если поставщик газа обанкротился или остался без лицензии, потребителей автоматически подключают к поставщику последней надежды (ППН). Согласно Постановлению НКРЭКУ «Об утверждении Типового договора поставки природного газа бытовым потребителям» № 1386–15, поставщик газа в течение трех дней с даты, когда ему стало известно о невозможности поставлять природный газ, обязан уведомить потребителя о его праве:

выбрать другого поставщика и о последствиях неисполнения этого;

перейти к поставщику, на которого возложены спецобязанности и который не имеет права отказать потребителю в заключении договора на поставку газа.

Каким образом потребителей должны информировать об изменениях – как правило, прописано в договоре. Но в любом случае вся информация об услугах и порядке их предоставления (непредоставления) должна публиковаться на сайте поставщика. Правда, не все потребители туда заглядывают: у кого-то нет времени, у кого-то – возможностей. В итоге можно ожидать неприятных сюрпризов в виде долгов.

Сегодня роль поставщика последней надежды исполняет «Нафтогаз України».

Когда потребитель становится клиентом ППН, за газ приходится платить больше. Потому что действует тот тариф, который установлен компанией на месяц, в котором вы присоединились к новому поставщику газа. А цена на газ сейчас растет ежемесячно. К примеру, если у предыдущего поставщика тариф по годовому контракту был 7,99 гривни за кубометр, то тариф поставщика последней надежды для клиентов, присоединившихся в сентябре, составил 12 гривен. Если потребитель не в курсе таких изменений, он платит по-старому – по меньшему тарифу. А в это время растет задолженность. Если не торопиться с оплатой, о долге могут напомнить коллекторы. Причем сумма задолженности в данном случае роли не играет.

В подобную ситуацию, как пишет сайт ubr.ua, попал глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета Киевской госадминистрации Олег Попенко. Ему позвонили из коллекторской компании и сообщили о долге (более 200 гривен) перед «Нафтогазом». Оказалось, что абонента без его ведома передали поставщику последней надежды со всеми вытекающими последствиями.

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Платить или не платить долг за газ? Как перейти на меньший тариф?

Адвокат Ростислав Кравец прокомментировал ситуацию так:

– При наличии долга будет очень сложно доказать, что перевод на ППН был незаконным. Если же человек погасит долги, какой-то шанс будет. Если они будут накапливаться, клиент не сможет вернуть себе надлежащий тариф.

Как мы уже писали раньше, если будет «висеть» долг, никакой другой поставщик не захочет иметь дело с проблемным потребителем. А найти нового поставщика и заключить с ним договор на поставку газа необходимо в течение 60 дней. Именно столько времени дано потребителю, чтобы определиться, и «Нафтогазу» – для поддержки «бесхозного» абонента. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, советуем «следить» за своим поставщиком. Если уже «попали» – оплатить долг и, при желании, защищать свои права в суде. Естественно, надо выбрать и нового поставщика, тариф которого устроит.

Как сменить поставщика газа?

Подать заявление новому поставщику газа можно на сайте компании, а можно обратиться в центр обслуживания клиентов. Для этого понадобятся паспорт, идентификационный код, документы о праве собственности на недвижимость. Стоит быть готовым к тому, что в некоторых случаях могут потребоваться и другие документы.

Ольга Новикова

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