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Свой кошелек: что делать, если появились долги за газ «из воздуха»?

Свой кошелек: что делать, если появились долги за газ «из воздуха»?

У потребителей газа «нарисовались» новые проблемы: снова появились неизвестно откуда взявшиеся долги, да еще и коллекторы дают о себе знать.

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Пока это единичные случаи, но, по словам экс-министра жилищно-коммунального хозяйства Алексея Кучеренко, ситуация может затронуть до миллиона домохозяйств. А теперь подробнее.

Что говорит о правах потребителей газа Закон?

По законодательству, если поставщик газа обанкротился или остался без лицензии, потребителей автоматически подключают к поставщику последней надежды (ППН). Согласно Постановлению НКРЭКУ «Об утверждении Типового договора поставки природного газа бытовым потребителям» № 1386–15, поставщик газа в течение трех дней с даты, когда ему стало известно о невозможности поставлять природный газ, обязан уведомить потребителя о его праве:

  • выбрать другого поставщика и о последствиях неисполнения этого;
  • перейти к поставщику, на которого возложены спецобязанности и который не имеет права отказать потребителю в заключении договора на поставку газа.

Каким образом потребителей должны информировать об изменениях – как правило, прописано в договоре. Но в любом случае вся информация об услугах и порядке их предоставления (непредоставления) должна публиковаться на сайте поставщика. Правда, не все потребители туда заглядывают: у кого-то нет времени, у кого-то – возможностей. В итоге можно ожидать неприятных сюрпризов в виде долгов.

газ в Одессе счетчик газа

Сегодня роль поставщика последней надежды исполняет «Нафтогаз України».

Когда потребитель становится клиентом ППН, за газ приходится платить больше. Потому что действует тот тариф, который установлен компанией на месяц, в котором вы присоединились к новому поставщику газа. А цена на газ сейчас растет ежемесячно. К примеру, если у предыдущего поставщика тариф по годовому контракту был 7,99 гривни за кубометр, то тариф поставщика последней надежды для клиентов, присоединившихся в сентябре, составил 12 гривен. Если потребитель не в курсе таких изменений, он платит по-старому – по меньшему тарифу. А в это время растет задолженность. Если не торопиться с оплатой, о долге могут напомнить коллекторы. Причем сумма задолженности в данном случае роли не играет.

В подобную ситуацию, как пишет сайт ubr.ua, попал глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета Киевской госадминистрации Олег Попенко. Ему позвонили из коллекторской компании и сообщили о долге (более 200 гривен) перед «Нафтогазом». Оказалось, что абонента без его ведома передали поставщику последней надежды со всеми вытекающими последствиями.

Ранее мы рассказывали о том, почему могут лишить субсидии из-за депозита.

Платить или не платить долг за газ? Как перейти на меньший тариф?

газ в Одессе тариф на газ

Фото из открытых источников

Адвокат Ростислав Кравец прокомментировал ситуацию так:

– При наличии долга будет очень сложно доказать, что перевод на ППН был незаконным. Если же человек погасит долги, какой-то шанс будет. Если они будут накапливаться, клиент не сможет вернуть себе надлежащий тариф.

Как мы уже писали раньше, если будет «висеть» долг, никакой другой поставщик не захочет иметь дело с проблемным потребителем. А найти нового поставщика и заключить с ним договор на поставку газа необходимо в течение 60 дней. Именно столько времени дано потребителю, чтобы определиться, и «Нафтогазу» – для поддержки «бесхозного» абонента. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, советуем «следить» за своим поставщиком. Если уже «попали» – оплатить долг и, при желании, защищать свои права в суде. Естественно, надо выбрать и нового поставщика, тариф которого устроит.

Как сменить поставщика газа?

Подать заявление новому поставщику газа можно на сайте компании, а можно обратиться в центр обслуживания клиентов. Для этого понадобятся паспорт, идентификационный код, документы о праве собственности на недвижимость. Стоит быть готовым к тому, что в некоторых случаях могут потребоваться и другие документы.

Ольга Новикова

Ранее мы подробно рассказывали о том, что делать если возникли большие долги за газ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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