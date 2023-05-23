День морской пехоты Украины: два праздника в одном

Сегодня, 23 мая 2023, в Украине отмечают День морской пехоты в Украине. Также в этот день свой день рождения отмечает базированная в Одессе 35-я отдельная бригада морской пехоты.

Впервые 23 мая отметили этот праздник на государственном уровне в 2018-м году — в этот день Президент Украины на торжественной церемонии в Николаеве вручил морским пехотинцам новые береты цвета морской волны.

В 2018 году черные береты на береты цвета морской волны заменили морпехи на боевых позициях на востоке Украины.

23 мая 2019 во время празднования Дня морской пехоты Украины в Мариуполе новосформированная 35-я отдельная бригада морской пехоты (ОБМП) имени контр-адмирала Михаила Остроградского получила боевое знамя. Сейчас бойцы 35 ОБМП несут службу в самых горячих точках на многих направлениях фронта.

Коллектив «Одесской жизни» гордится тем, что в рядах этого подразделения защищает Украину от рашистств как доброволец один из наших сотрудников.

Сегодня, 23 мая 2023 года, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил морских пехотинцев и поблагодарил за службу:

Подготовленные к действиям на суше, с моря и воздуха украинские морские пехотинцы успешно выполняют сложные задачи. Мотивированы, сильны, отважны. Враг мощно ощущает мощь наших воинов. Спасибо, что защищаете родную землю! Всегда будем помнить героев, отдавших жизнь ради будущего нашего государства. Слава морской пехоте Украины! Героям слава!

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный также поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником. Об этом говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ в Телеграме.

Залужный поблагодарил украинских морпехов за профессиональность, стойкость и выносливость.

Вы мужественно защищаете наше государство от российских окупантов, выполняя самые сложные задачи на земле, на море и в воздухе, — подчеркнул главнокомандующий и добавил: Верные всегда!

Напомним, что ранее, с 2014 по 2017 гг. этот праздник в Украине отмечали 16 ноября, но именно в 2018-м этот день был перенесен на май.

Таким образом, за 10 лет дата празднования была перенесена дважды и установлена на 23 мая Указом Президента Украины «О Дне морской пехоты Украины». Эта дата была выбрана потому, что именно в этот день 1918 гетман Скоропадский издал указ Украины по Морскому ведомству «О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы».

Так образом можно с уверенностью сказать, что морская пехота в Украине насчитывает более 100 лет со дня ее создания и сейчас мы отмечаем два праздника в одном.

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Фото: Владимир Зеленский (телеграм), АПУ