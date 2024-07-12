В Одессе открыли рекрутинговый центр из-за роста количества добровольцев

В Одессе открыли рекрутинговый центр из-за роста количества добровольцев

В Одессе открыли 27-й рекрутинговый центр украинской армии. На данный момент более 10 тысяч украинцев уже обратились в рекрутинговые центры за консультациями. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в пятницу, 12 июля.

— Мы активно открываем рекрутинговые центры в разных регионах Украины. Сейчас на разных этапах готовности есть еще около девяти центров. В наших планах — быть представленными во всех регионах Украины — в областных центрах, а также в крупных городах, — рассказал Алексей Бежевец. — Это возможность помочь людям работать, оформиться и найти конкретную воинскую часть на определенную должность, — добавил он.

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