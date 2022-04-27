Вырваться из ада: история беженки из Мариуполя

Анастасия Осадчая попала в Одессу совсем недавно, в первой декаде апреля. Эта хрупкая девушка прошла ад. И вырвалась из него. Потому это счастливая история – девушка осталась жива. И все же ее история кошмарна: девушка вырвалась из Мариуполя.

Как в жизнь врывается война

Вероятно, уже можно ставить точку. Название этого города сейчас вызывает ощущение ужаса даже у тех, кто старается «как можно меньше вникать в жуткие военные новости». Но я расскажу.

2022 год должен был стать для двадцатилетней Насти ну просто «супер-супер». И любимый парень есть, с которым она счастливо живет, и вот-вот ею будет получен диплом об окончании исторического факультета Мариупольского госуниверситета. Исход февраля… Значит, скоро весна…

– Признаюсь сразу: ни я, ни мои родные, ни один из моих знакомых не верил, что начнется война. Не просто не ожидали, а и подумать, кажется, не могли. А она ворвалась к нам сразу – очень быстро, не дав ни опомниться, ни даже осознать происходящее. С головой накрыло. Все происходило мгновенно – как в каком-то кошмарном сне: бомбежки, артобстрелы, пожары. Смерть…

Настя говорит, и время от времени просит «передышку»: у девушки теперь свой «военный синдром», проявляющийся в виде судорог.

Война ворвалась в ее юную жизнь, не просто не дав опомниться, но даже сделать какие-то маломальские запасы воды и еды, еще чего-то «самого-самого» необходимого.

– О каком необходимом могла идти речь, если непрерывные взрывы? Постоянно гремит, понимаете?.. Рушатся здания, все в дыму. Вылазка за какой-то хотя бы технической водой становилась почти непреодолимой проблемой… Потом не стало света, газа…

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«Я больше уже не могу»

Однажды в марте рано утром снаряд попал и в дом, где в квартире на втором этаже жила Настя со своим Владом. Дикий грохот. С потолка упала люстра. Начался пожар. Люди выбегали на улицу, а Настя в Владом не смогли – все в клубах огня и дыма.

– Нас спасатели вытаскивали. Они и спасли. Так и остались мы – в чем есть. Мой пуховик, как потом оказалось, я держала в руках. Он сильно обгорел. На мне была лишь футболка, джинсы и носки. За плечами – рюкзак с документами, с которым я не расставалась. Кто-то дал мне куртку. Нас отвезли в какое-то укрытие.

Настя рассказывает, что с каждым днем, да, пожалуй, с каждым часом в Мариуполе становилось все страшнее. Они с Владом нашли приют в каком-то доме, принадлежавшем родственникам их друзей. К постоянным взрывам прибавились авиаудары.

– Каждые пятнадцать минут – грохот. Перестаешь понимать, где это конкретно, потому что это – везде. Связи нет, еды нет. Воды нет. Помню, ползу за какой-то водой, падаю в грязь, лежу и думаю: «Скорей бы конец. Пусть убьют. Я больше уже не могу»…

Девушка снова делает свою вынужденную паузу.

Потом они с Владом стали узнавать о судьбе своих друзей и знакомых: погиб эта и этот, тот-то и тот-то. В роддоме, успев под обстрелами родить своего малыша, погибла жена одного из их знакомых. Другого их друга убили прямо на улице.

– Это был мрак, полный мрак. Страшно везде: на улице, в доме, на каждом шагу!.. Где-то рядом снова взрыв, ты то ли идешь, то ли ползешь, а вокруг разлетаются осколки… Трупы мариупольцев лежали прямо на улицах… Кто-то иногда прикрывал им лица какими-то «тряпочками»… Похоронить человека «как следует» делалось неразрешимой задачей.

А вокруг – разрушенные обгоревшие дома, разбитые машины и ежеминутное человеческое горе.

Те, которым повезло

Настя ничего не знала о судьбе своих родных. Вместе с Владом и несколькими друзьями поняли: надо пытаться уехать. Они уже к тому времени «были в курсе», чем может обернуться гуманитарный коридор, когда орки подъехавшие для эвакуации автобусы превращают в груды железа.

– Мы уже знали и о том, что многих людей вывозят в так называемую ДНР. Знали, как обстреливают машины тех, кто пытается вырваться из этого ада. И все же решились. Терять все равно уже было нечего.

Им повезло. Они добрались сначала до Бердянска, потом попали в Запорожье. А уже потом Настя с Владом добрались в Одессу, где живут родные ее парня.

Недавно Настя узнала, что ее мать и сестра из Мариуполя попали в так называемую ДНР. Даже смогла связаться с ними.

– Но они ничего мне не говорят. Ни-че-го. Спросили: «Жива? Ну и слава Богу!». О судьбе же папы и бабушки, они тоже жили в Мариуполе, я так по сей день ничего и не знаю…

Военный дневник Анастасии Осадчей

У каждого – свой военный дневник. Получившая невероятный военный ожог Анастасия Осадчая, хрупкая девушка из Мариуполя, тоже его вела. И ведет. Она рисовала и рисует мини-плакаты, комиксы и что-то еще в этом же роде. О тематике, думаю, говорить не приходится.

Многие из страниц ее своеобразного военного дневника писались там, в Мариуполе, сгорели вместе с домом, где она жила. Она пишет новые. А еще ищет работу. Пока же пытается продать свои мини-плакаты и другие работы, чтобы жить дальше.

Хотите помочь девушке и купить ее работы – спишитесь с ней в «личке» на ее странице в Facebook.

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Фото предоставлены Анастасией Осадчей