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Дискомфорт при сгибании ног или рук: что делать и к кому обращаться

Дискомфорт при сгибании ног или рук: что делать и к кому обращаться

Если вы заметили, что с трудом застегиваете пуговицы на рубашке или испытываете дискомфорт в коленях во время попытки присесть, это могут быть первые звоночки проблем с суставами. Отчего они возникают и почему нельзя их игнорировать, рассказал ортопед-травматолог высшей категории Юрий Шимон.

Контрактура: кто чаще страдает тугоподвижностью суставов

Тугоподвижность суставов (контрактура) – это патология, при которой нарушается двигательная функция суставов. Она может возникнуть как в мелких суставах (в пальцах рук и ног), так и в средних или крупных — плечевых, коленных, локтевых, голеностопных, тазобедренных.

При этом человеку становится сложно выполнять привычные действия: чистить зубы, причесываться, одеваться.

Это состояние изредка бывает врожденным, но чаще — приобретенным, развиваясь в результате травмы или различных системных заболеваний мышц, суставов, кожи, сосудов.

Чаще от контрактуры страдают мужчины старше 45 лет.

Из-за чего возникает тугоподвижность суставов

травматолог Юрий Шимон

травматолог Юрий Шимон

К врожденным причинам контрактуры относятся аномалии развития мышц или суставов, осложнения при родах, тазобедренная дисплазия.

Но чаще всего развитие тугоподвижности суставов становится следствием:

  • различных травм (переломов, ушибов, вывихов), ранений, термических или химических ожогов с последующим развитием рубцов;
  • заболеваний суставов (артроза, коксартроза, полиартрита);
  • поражения нервов или нарушения кровоснабжения в области сустава;
  • возрастной деформации опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, причиной возникновения контрактуры способны стать слишком активный рост костей, связок, сухожилий в детском и подростковом возрасте, генетическая предрасположенность, длительная вынужденная обездвиженность конечности. К факторам риска относятся и чрезмерные физические нагрузки, малоподвижный образ жизни, лишний вес.

Стрессовые ситуации и психоэмоциональные нагрузки также способны вызывать боль в суставах и повлиять на их подвижность. При этом, если в основе патологии лежит неврологическая симптоматика, на больного могут не действовать обезболивающие средства. Проблема решается путем коррекции режима и приема седативных препаратов.

Основные симптомы контрактуры

Симптоматика тугоподвижности того или иного сустава зависит от причин развития, локализации и стадии патологического процесса. Но, как правило, контрактура развивается постепенно.

Вначале пациент испытывает временные незначительные трудности с совершением сгибательного или разгибательного движения в пораженном суставе, при этом возможны небольшие болевые или тянущие ощущения. Скованность и болезненность зачастую проявляется при поворотах и наклонах, при ходьбе или движениях рук.

При этом человек, чувствуя некоторую ограниченность движений и дискомфорт, далеко не сразу обращается к врачу, приписывая эти симптомы переутомлению. Между тем процесс прогрессирует, и, если при появлении первых тревожных признаков не начать лечение, контрактура будет усугубляться и со временем даже может стать причиной инвалидности.

Как лечится контрактура

Диагностикой и лечением контрактур обычно занимается ортопед-травматолог, но часто требуются дополнительные консультации хирурга, невролога, ревматолога или реабилитолога. Выявить проблему специалист зачастую способен уже после осмотра, пальпации и специальных тестов, но иногда необходимы рентгенография и УЗИ, в сложных случаях – КТ или МРТ.

Лечение подбирается врачом строго индивидуально, в первую очередь устраняется первопричина контрактуры. В острых стадиях воспаления накладывают тугие повязки, гипс, шины, манжетки, назначают противовоспалительные, противоотечные и обезболивающие препараты. Но основные методы лечения – это физиотерапия, лечебная гимнастика, массаж.

В случае неэффективности консервативного лечения или при наличии осложнений может быть рекомендовано оперативное вмешательство.

Профилактика тугоподвижности суставов

Предупредить проблемы с подвижностью суставов помогут умеренные, но регулярные физические нагрузки: зарядка, пешие прогулки, йога, плавание, упражнения на растяжку. Также важно держать под контролем хронические патологии, не пускать на самотек лечение травм, воспалительных и инфекционных заболеваний.

Кадченко Ірина Вікторівна
Ирина Кадченко ПРОФИЛЬ

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