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Одесситам рассказали, как не стать жертвой гололеда и напомнили адреса трамвпунктов

Одесситам рассказали, как не стать жертвой гололеда и напомнили адреса трамвпунктов

Сегодня, 29 декабря 2021 года, в Одессе снова ожидается такое неприятное явление, как гололед. Одесские медики напоминают горожанам о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении по улицам города.

Как не упасть на скользких улицах

  1. При снегопаде, сильном морозе или оледенении старайтесь не выходить на улицу без необходимости, особенно в темное время суток. Если все-таки приходится выйти, выходите заранее, чтобы никуда не торопиться.
  2. Следует ограничить выходы на улицу в темное время суток.
  3. Надевайте удобную обувь на стойкой, желательно рифленой, подошве. Не носите обувь на высоком каблуке, шпильке.
  4. Передвигаться по гололедице необходимо крайне осторожно. Лучше обходить обмерзшие места. Идите не спеша, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню.
  5. Будьте особенно осторожны при переходе улицы, не переходите дорогу, особенно в неположенном месте. Помните, что тормозной путь у автомобилей на снежном пути значительно увеличивается.
  6. На остановке стойте подальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не попасть на проезжую часть.
  7. Руки во время ходьбы нельзя держать в карманах – это повышает вероятность травм при падении. При спуске со ступенек держитесь за перила.
  8. Беременным женщинам не следует выходить на улицу без сопровождения.
  9. Не следует злоупотреблять спиртным. Состояние алкогольного опьянения нарушает координацию движений и повышает вероятность тяжелых травм.
  10. Если через некоторое время после падения вы почувствовали головные боли в голове или суставах, тошноту, если возникли отеки – срочно обратитесь в травмпункт.

Фоторепортаж по теме: Одесса во льду: в городе обледенели тротуары, деревья и автомобили (фоторепортаж)

Травмпункты в Одессе: адреса

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Травматологические пункты в Одессе работают круглосуточно по следующим адресам:

  • городская клиническая больница №1, травмпункт – ул. Мясоедовская, 32. Телефон: (048) 793 73 61;
  • городская клиническая больница №10, травмпункт – ул. Маршала Малиновского, 61. Телефон единого колл-центра ГКБ №10: (048) 705 91 03;
  • городская клиническая больница №11, травмпункт – ул. Академика Воробьева, 5. Телефон: (048) 793 23 85;
  • городская больница №5, травмпункт – ул. Троицкая, 38 (поликлиническое отделение). Телефон: (048) 700 00 54;
  • консультативно-диагностический центр №29, травмпункт – просп. Добровольского, 100. Телефон: (048) 754 90 18.

Экстренная хирургическая помощь предоставляется детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьева, 3.

Ранее в мэрии Одессы пообещали штрафовать магазины и ОСМД, которые не убирают снег и лед.

Фото: Сегодня

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Редакция ПРОФИЛЬ

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