Одесситам рассказали, как не стать жертвой гололеда и напомнили адреса трамвпунктов

Погода в Одессе 29 декабря: будет скользко По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 28 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная и морозная погода. На дорогах гололедица. ПОДРОБНЕЕ

Власти Одессы грозятся штрафовать магазины и ОСМД, которые не убирают снег и лед В мэрии пожаловались, что владельцы торговых точек, предприятий, руководство ведомств, ОСМД и ЖСК не торопятся участвовать в борьбе с гололедом. А ведь по правилам благоустройства города они обязаны чистить прилегающую к их объектам территорию. ПОДРОБНЕЕ