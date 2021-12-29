Одесситам рассказали, как не стать жертвой гололеда и напомнили адреса трамвпунктов

Сегодня, 29 декабря 2021 года, в Одессе снова ожидается такое неприятное явление, как гололед. Одесские медики напоминают горожанам о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении по улицам города.
Как не упасть на скользких улицах
- При снегопаде, сильном морозе или оледенении старайтесь не выходить на улицу без необходимости, особенно в темное время суток. Если все-таки приходится выйти, выходите заранее, чтобы никуда не торопиться.
- Следует ограничить выходы на улицу в темное время суток.
- Надевайте удобную обувь на стойкой, желательно рифленой, подошве. Не носите обувь на высоком каблуке, шпильке.
- Передвигаться по гололедице необходимо крайне осторожно. Лучше обходить обмерзшие места. Идите не спеша, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню.
- Будьте особенно осторожны при переходе улицы, не переходите дорогу, особенно в неположенном месте. Помните, что тормозной путь у автомобилей на снежном пути значительно увеличивается.
- На остановке стойте подальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не попасть на проезжую часть.
- Руки во время ходьбы нельзя держать в карманах – это повышает вероятность травм при падении. При спуске со ступенек держитесь за перила.
- Беременным женщинам не следует выходить на улицу без сопровождения.
- Не следует злоупотреблять спиртным. Состояние алкогольного опьянения нарушает координацию движений и повышает вероятность тяжелых травм.
- Если через некоторое время после падения вы почувствовали головные боли в голове или суставах, тошноту, если возникли отеки – срочно обратитесь в травмпункт.
Фоторепортаж по теме: Одесса во льду: в городе обледенели тротуары, деревья и автомобили (фоторепортаж)
Травмпункты в Одессе: адреса
Травматологические пункты в Одессе работают круглосуточно по следующим адресам:
- городская клиническая больница №1, травмпункт – ул. Мясоедовская, 32. Телефон: (048) 793 73 61;
- городская клиническая больница №10, травмпункт – ул. Маршала Малиновского, 61. Телефон единого колл-центра ГКБ №10: (048) 705 91 03;
- городская клиническая больница №11, травмпункт – ул. Академика Воробьева, 5. Телефон: (048) 793 23 85;
- городская больница №5, травмпункт – ул. Троицкая, 38 (поликлиническое отделение). Телефон: (048) 700 00 54;
- консультативно-диагностический центр №29, травмпункт – просп. Добровольского, 100. Телефон: (048) 754 90 18.
Экстренная хирургическая помощь предоставляется детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьева, 3.
Ранее в мэрии Одессы пообещали штрафовать магазины и ОСМД, которые не убирают снег и лед.
Фото: Сегодня