Дискомфорт під час згинання ніг або рук: що робити і до кого звертатися

Контрактура: хто частіше страждає на тугорухливість суглобів

Тугорухливість суглобів (контрактура) — це патологія, за якої порушується рухова функція суглобів. Вона може виникнути як у дрібних суглобах (у пальцях рук і ніг), так і в середніх або великих — плечових, колінних, ліктьових, гомілковостопних, кульшових.

При цьому людині стає складно виконувати звичні дії: чистити зуби, причісуватися, одягатися.

Цей стан зрідка буває вродженим, але частіше — набутим, розвиваючись внаслідок травми або різних системних захворювань м’язів, суглобів, шкіри, судин.

Найчастіше від контрактури страждають чоловіки старше 45 років.

Через що виникає тугорухливість суглобів

До вроджених причин контрактури належать аномалії розвитку м’язів або суглобів, ускладнення під час пологів, кульшова дисплазія.

Але найчастіше розвиток тугорухливості суглобів стає наслідком:

різних травм (переломів, забоїв, вивихів), поранень, термічних або хімічних опіків із подальшим розвитком рубців;

захворювань суглобів (артрозу, коксартрозу, поліартриту);

ураження нервів або порушення кровопостачання в ділянці суглоба;

вікової деформації опорно-рухового апарату.

Крім того, причиною виникнення контрактури здатні стати занадто активний ріст кісток, зв’язок, сухожиль у дитячому та підлітковому віці, генетична схильність, тривала вимушена знерухомленість кінцівки. До факторів ризику належать і надмірні фізичні навантаження, малорухливий спосіб життя, зайва вага.

Стресові ситуації та психоемоційні навантаження також здатні викликати біль у суглобах і вплинути на їхню рухливість. При цьому, якщо в основі патології лежить неврологічна симптоматика, на хворого можуть не діяти знеболювальні засоби. Проблема розв’язується шляхом корекції режиму і приймання седативних препаратів.

Основні симптоми контрактури

Симптоматика тугорухливості того чи іншого суглоба залежить від причин розвитку, локалізації та стадії патологічного процесу. Але, як правило, контрактура розвивається поступово.

Спочатку пацієнт відчуває тимчасові незначні труднощі зі здійсненням згинального або розгинального руху в ураженому суглобі, при цьому можливі невеликі больові або тягнучі відчуття. Скутість і болючість найчастіше проявляється під час поворотів і нахилів, під час ходьби або рухів рук.

При цьому людина, відчуваючи деяку обмеженість рухів і дискомфорт, далеко не відразу звертається до лікаря, приписуючи ці симптоми перевтомі. Тим часом процес прогресує, і, якщо з появою перших тривожних ознак не почати лікування, контрактура поглиблюватиметься і з часом навіть може стати причиною інвалідності.

Як лікується контрактура

Діагностикою та лікуванням контрактур зазвичай займається ортопед-травматолог, але часто потрібні додаткові консультації хірурга, невролога, ревматолога або реабілітолога. Виявити проблему фахівець найчастіше здатний уже після огляду, пальпації та спеціальних тестів, але іноді необхідні рентгенографія та УЗД, у складних випадках — КТ або МРТ.

Лікування підбирається лікарем суворо індивідуально, насамперед усувається першопричина контрактури. У гострих стадіях запалення накладають тугі пов’язки, гіпс, шини, манжетки, призначають протизапальні, протинабрякові та знеболювальні препарати. Але основні методи лікування — це фізіотерапія, лікувальна гімнастика, масаж.

У разі неефективності консервативного лікування або за наявності ускладнень може бути рекомендовано оперативне втручання.

Профілактика тугорухливості суглобів

Попередити проблеми з рухливістю суглобів допоможуть помірні, але регулярні фізичні навантаження: зарядка, піші прогулянки, йога, плавання, вправи на розтяжку. Також важливо тримати під контролем хронічні патології, не пускати на самоплив лікування травм, запальних та інфекційних захворювань.