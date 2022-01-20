«Суспільне. Одеса» запускает проект о гастрономических традициях Южной Бессарабии

Увлекательное путешествие по локальной гастрономической традиции Южной Бессарабии — это о проекте «История», который готовится к эфиру на региональных телеканалах «Суспільного».

Уже в январе 2022 года телезрители смогут погрузиться во все тонкости кухни Южной Бессарабии. Программа была отобрана на открытом конкурсе «Створюй із Суспільним».

«Почувствуй вкус Бессарабии»

Проект «История» рассказывает о прошлом локальной кухни Бессарабии и о ее будущем. Зрители «Суспільного» увидят 12 серий проекта, каждая из которых — это знакомство с настоящими героями нашего времени, теми, кто сохранил гастрономическое наследие своих предков.

Руководитель проекта историк Владимир Полторак убежден: локальная кухня — это сокровище, которое нужно беречь, а для этого популяризировать саму идею ее самобытности и глубокой исторической традиции.

В то же время культурное разнообразие Южной Бессарабии дает эффект мультипликации гастрономического наследия — это живая традиция, открытая новым интерпретациям вкусов. Это увлекает исследователей и должно привлекать туристов со всей Украины и мира.

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«Привкус истории»

Именно поэтому Владимир Полторак взялся за исследование источников, а потом приступил к проведению настоящей поисковой экспедиции на юге Одесской области.

— Исследуя историю и культуру, я много путешествую по Буджаку, или, как его еще называют, Южной Бессарабии, — говорит автор и ведущий телепроекта Владимир Полторак. — Это часть Одесской области между Дунаем и Днестровским лиманом. В своих странствиях я всегда пытался найти что-то подлинное, что напоминало бы о конкретном месте, об исторической эпохе. Такими сувенирами стали вкусы блюд, которые я пробовал, и их «истории», которые я привозил своим детям. Я угощал их вкусностями и рассказывал историю этой местности. И тогда я понял, что вкусы лучше рассказывают историю, чем учебники. Так я начал собирать «истории» для своих детей и студентов.

Сама идея создания такого цикла родилась еще в 2017 году во время организации исследования бессарабской гастрономической культуры, а затем реализовалась в гастрономическом этнофестивале «Буджак-Фест: праздник каждый день», проведенном при поддержке Украинского культурного фонда.

22 января в 11.15 в эфире UA: ОДЕССА и всех региональных телеканалов «Суспільного» стартует телепроект «История» — о гастрономической традиции Южной Бессарабии.

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Команда проекта «История» отобрала 12 бессарабских семей, которые готовят древние национальные блюда.Экспедицию сняли, затем провели исследование документальных источников. Но на этом решили не останавливаться и воспроизвели древние рецепты под руководством профессионального шеф-повара Андрея Величко.

Среди рецептов — настоящие артефакты и символы местной кухни: дунайская сельдь, брынза, мамалыга, милина, карнацы, курбан, мирудия и чебрица, манджа, чернослив и, конечно, бессарабский борщ.

— Мы рады презентовать зрителям «Суспільне. Одеса» и других регионов Украины первый наш проект, который выйдет в эфир в 2022 году. Он был реализован через конкурс «Створюй із Суспільним». Прекрасная работа — как исследовательская, так и телевизионная. Владимир Полторак не просто покажет нам рецепты Бессарабии, но как настоящий детектив-исследователь раскроет, какие же на самом деле были самые первые рецепты тех блюд, которые мы знаем и воспринимаем как классическую кухню Буджака. Советую смотреть, а потом — непременно приезжать в Одесскую область и пробовать все 12 блюд, о которых расскажет гастрономический сериал «История», — предложила продюсер «Суспільне. Одеса» Елена Кваша.

Интересные факты о бессарабской кухне

Впервые рецепт предшественника бессарабской милины упоминается в античном трактате второго века до нашей эры.

упоминается в античном трактате второго века до нашей эры. Мамалыга к XVII веку готовилась не из кукурузной муки, а из просяной.

к XVII веку готовилась не из кукурузной муки, а из просяной. Борщ в XVII веке мог быть с гречкой и селедкой.

в XVII веке мог быть с гречкой и селедкой. Курбан в разных селах готовят по-разному, ведь первоначально — это не рецепт, а культурная традиция угощения.

в разных селах готовят по-разному, ведь первоначально — это не рецепт, а культурная традиция угощения. Манджа — главное овощное блюдо в регионе — распространилась благодаря уникальной системе ирригации речных долин.

— главное овощное блюдо в регионе — распространилась благодаря уникальной системе ирригации речных долин. Брынза из овечьего молока происходит из времен неолита, когда впервые был приручен малый рогатый скот.

из овечьего молока происходит из времен неолита, когда впервые был приручен малый рогатый скот. Дунайская сельдь еще со средневековья известна всей Украине и упоминается в рецептах XVII века.

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