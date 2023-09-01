В Вилковской школе покоряют искусственный интеллект

Вилковская опорная общеобразовательная школа №1 уже десять лет активно внедряет инновационные методы преподавания.

Весной этого года директор школы Прасковья Иванова и учительница информатики Елена Кабанова приняли участие в двенадцатой Международной программе повышения квалификации «Вместе с выдающимися лидерами современности: ценности, опыт, знания, компетентности и технологии для формирования успешной личности и трансформации окружающего мира». В течение двух месяцев они слушали лекции и выступления ста лауреатов Нобелевской премии – лидеров в сфере образования, политики, науки, культуры и бизнеса. Педагоги изучали передовые методики преподавания, инновационные подходы, направленные на развитие особенностей каждого учащегося.

– Сама развиваюсь – и детей учу! – говорит Елена Кабанова, 68 учеников которой в прошлом году заняли призовые места в областных интеллектуальных конкурсах и соревнованиях.

Учительница сотрудничает с Одесским институтом усовершенствования учителей – проводит семинары и вебинары для коллег.

Елена Петровна стала соавтором учебного пособия для учителей пятых классов. Она разработала модуль «Педагогический инструментарий современного образовательного пространства Новой украинской школы». За эту работу педагог получила золотую медаль на международной выставке «Современные учебные заведения-2023».

В июле Елена Кабанова провела онлайн Всеукраинский семинар-практикум на базе Одесской академии непрерывного образования Одесского облсовета. Она представила опыт и знания о возможностях, предоставляемых программой Canva с искусственным интеллектом для создания эффективного образовательного контента. В докладе учительница приводила практические примеры и демонстрировала функционал данной платформы. Она доказала, что Canva с AI является мощным инструментом, с помощью которого искусственный интеллект создает любые изображения на основе текстового запроса. А также делает обучение более интересным.

— Искренняя благодарность Одесской академии непрерывного образования за уникальную возможность поделиться своими достижениями, — говорит Елена Кабанова. – А также обогатиться новыми знаниями, найти вдохновение в свежих идеях и получить опыт даже в период столь тяжелых испытаний для страны.

Татьяна СИЛАКОВА

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