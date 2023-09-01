Новости Одессы и Одесской области

В Вилковской школе покоряют искусственный интеллект

В Вилковской школе покоряют искусственный интеллект

Вилковская опорная общеобразовательная школа №1 уже десять лет активно внедряет инновационные методы преподавания.

Весной этого года директор школы Прасковья Иванова и учительница информатики Елена Кабанова приняли участие в двенадцатой Международной программе повышения квалификации «Вместе с выдающимися лидерами современности: ценности, опыт, знания, компетентности и технологии для формирования успешной личности и трансформации окружающего мира». В течение двух месяцев они слушали лекции и выступления ста лауреатов Нобелевской премии – лидеров в сфере образования, политики, науки, культуры и бизнеса. Педагоги изучали передовые методики преподавания, инновационные подходы, направленные на развитие особенностей каждого учащегося.

– Сама развиваюсь – и детей учу! – говорит Елена Кабанова, 68 учеников которой в прошлом году заняли призовые места в областных интеллектуальных конкурсах и соревнованиях.

Учительница сотрудничает с Одесским институтом усовершенствования учителей – проводит семинары и вебинары для коллег.

учительница информатики Елена Кабанова

Елена Кабанова. Учительница информатики

Елена Петровна стала соавтором учебного пособия для учителей пятых классов. Она разработала модуль «Педагогический инструментарий современного образовательного пространства Новой украинской школы». За эту работу педагог получила золотую медаль на международной выставке «Современные учебные заведения-2023».

В июле Елена Кабанова провела онлайн Всеукраинский семинар-практикум на базе Одесской академии непрерывного образования Одесского облсовета. Она представила опыт и знания о возможностях, предоставляемых программой Canva с искусственным интеллектом для создания эффективного образовательного контента. В докладе учительница приводила практические примеры и демонстрировала функционал данной платформы. Она доказала, что Canva с AI является мощным инструментом, с помощью которого искусственный интеллект создает любые изображения на основе текстового запроса. А также делает обучение более интересным.

— Искренняя благодарность Одесской академии непрерывного образования за уникальную возможность поделиться своими достижениями, — говорит Елена Кабанова. – А также обогатиться новыми знаниями, найти вдохновение в свежих идеях и получить опыт даже в период столь тяжелых испытаний для страны.

Татьяна СИЛАКОВА

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить