Буллинг в школе: Одесская область в лидерах по анонимным обращениям

Об этом сообщает ресурс «Опендатабот».

Буллинг (от английского bullying) — длительная травля, запугивание, агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны других представителей коллектива. Такое поведение имеет целью самоутвердиться за счет кого-то, подчинить личность своим интересам или заслужить себе общий авторитет.

О том, как распознать буллинг и что делать, читайте в нашей статье: Буллинг и травля в одесских школах: как им противодействуют

Буллинг среди детей: статистика

По данным Министерства образования и науки Украины, 80% заявлений о буллинге подаются родителями и только 20% — детьми.

Всего с начала 2024 года полиция составила 219 протоколов за буллинг (ст 173-4 КУоАП) в образовании.

В то же время суды стали эффективнее рассматривать подобные дела: с начала года было вынесено 160 решений. Это 73% от всех составленных в 2024 году протоколов.

Каждый второй протокол за травлю составляются на подростков в возрасте с 14 до 16 лет: 124 протокола в этом году. В 80% этих протоколов уже вынесено решение.

По данным Украинского института исследования экстремизма, 40% детских самоубийств происходят именно в результате травли.