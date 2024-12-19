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Буллинг в школе: Одесская область в лидерах по анонимным обращениям

Буллинг в школе: Одесская область в лидерах по анонимным обращениям

В конце октября в Украине заработала кнопка для обращений по буллингу. За это время . Этой возможностью уже воспользовались в 16 регионах страны — уже подано 85 анонимных сообщений. Подавляющее большинство заявлений было подано в Киеве и области. На втором месте Одесская область — 9 сообщений.

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Об этом сообщает ресурс  «Опендатабот».

Буллинг (от английского bullying) — длительная травля, запугивание, агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны других представителей коллектива. Такое поведение имеет целью самоутвердиться за счет кого-то, подчинить личность своим интересам или заслужить себе общий авторитет.

О том, как распознать буллинг и что делать, читайте в нашей статье: Буллинг и травля в одесских школах: как им противодействуют

Буллинг среди детей: статистика

По данным Министерства образования и науки Украины, 80% заявлений о буллинге подаются родителями и только 20% — детьми.

Всего с начала 2024 года полиция составила 219 протоколов за буллинг (ст 173-4 КУоАП) в образовании.

В то же время суды стали эффективнее рассматривать подобные дела: с начала года было вынесено 160 решений. Это 73% от всех составленных в 2024 году протоколов.

Каждый второй протокол за травлю составляются на подростков в возрасте с 14 до 16 лет: 124 протокола в этом году. В 80% этих протоколов уже вынесено решение.

По данным Украинского института исследования экстремизма, 40% детских самоубийств происходят именно в результате травли.

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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