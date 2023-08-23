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Конец августа в Одессе: жара, жажда, «что-нибудь холодненькое!» (фоторепортаж)

Конец августа в Одессе: жара, жажда, «что-нибудь холодненькое!» (фоторепортаж)

Август в Одессе… Между тревогами-атаками — еще и аномальная жара. Хотя кто из одесситов может ответить, что же оно такое — «нормальная» жара? Прошлись по старым улицам города, присматривались-прислушивались, и хотя людей ну очень мало, «картинку» жаркого августовского дня мы себе «нарисовали».

Две подруги нашли тень, присели, спорят. Одна говорит, что в августе вообще дождя не было, другие утверждает, что был. Да, был дождик, но кто же его помнит? Он подарил прохладу-наслаждение восьмого августа, столько всего случилось…

Люди на улицах — с пластиковыми бутылками. На фоне рекламы Цирка на льду кажется, что все в этот еще один жаркий день только и мечтают о «чем-нибудь холодненьком» и спасительной тени.

Продавщица в магазине настаивает на «сделать кондиционер сильнее» и рассказывает, что «покупатели только за водой и заходят»:

— Люди кушать от жары перестали, что ли?

Между тем, женщина возле того магазина предупреждает:

— Вы туда не заходите! Из жары в холод попадете. Там кондиционер бешеный. Это небезопасно.

Другая женщина:

— Жара? Ну и что? Вот скоро будет холодно, мы и не успеем заметить, говорят, снова блэкауты начнутся… А вообще, чего переживать, что жара? Это ведь не прилеты! Я вот, когда тревога воет, ни о какой жаре вообще не вспоминаю… А когда «бабахает»…

 

У крошечной кофейни услышала:

— Мне все равно что. Только чтоб холодное! Очень холодное!

Всюду — поилки для четырехлапых. А сами четырехлапые в тени прячутся, даже хвостами не помахивают.

В Городском саду пустые скамейки. Те, что на солнце. «Теневые», конечно, заняты, но пришлось услышать, что тень никакой прохлады не дает, присел — дальше пошел. Люди с детьми пытаются стать (или умудриться присесть) поближе к фонтану. Фонтан работает «на полную», дети в восторге…

…В Одессе — жара… Такая нормальная себе «аномальная» августовская жара…

Мария Котова

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