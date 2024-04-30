Одесский Новый базар в конце апреля: море клубники и золотой молодой горошек

О, этот старый-старый Новый… Кому — базар, кому — рынок. Но мы называем его базаром, потому что именно такое название читаем над главным входом, когда заходим сюда с улицы Торговой… Здесь всегда уютно. Какое-то особое спокойствие — едва ли не главная примета Нового. Сейчас, в конце апреля, мы снова побывали на нашем старом рынке. Что там?
Главный товар на Новом базаре
А там — море клубники. Кстати, услышала даже от двух молодых женщин:
— Такое впечатление, что клубника сейчас стала главным товаром на Новом. Куда ни глянешь — клубника!
— Еще бы цена немного упала.
— Она уже упала. Хотя, можно надеяться, что еще упадет. Кусается…
— Надеяться можно. Что будет — увидим…
— О, молодой горошек уже появился… Сколько? Двести пятьдесят?.. А, так он еще и золотой… О, эти золотые цены. Смотришь — глазам не веришь…
— Яйца таки подешевели… А я не поверила соседке… Да, немного прогуляемся — и начнем что-то покупать.
«Немного прогуляемся» — это, напомню, тоже одна из главных примет Нового базара. Покупатели здесь не «пробегают», они действительно гуляют — неторопливо, разговаривая по дороге или чашечкой кофе-чая…
А все-таки что сейчас с ценами на Новом базаре
Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре
- картофель — 25-35 грн;
- картофель «молодой» — 110-140 грн;
- лук — 20-25 грн;
- помидоры — 90-150 грн;
- свекла — 20-25 грн;
- кабачки — 100-130 грн;
- огурцы — 100-160 грн;
- сладкий перец — 110-140 грн;
- баклажаны — 110-150 грн;
- капуста — 20-25 грн;
- капуста «молодая» — 35-45 грн;
- морковь — 20-30 грн;
- чеснок — 100-150 грн; редис — 30-40 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10-20 грн.
Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре
- яблоки — 20-40 грн;
- груши — 80-100 грн;
- лимоны — 500-90 грн;
- мандарины – 60-90 грн;
- апельсины – 60-90 грн;
- бананы – 70-90 грн;
- гранаты — 120-160 грн;
- клубника – 140-220 грн.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) — 25-50 грн;
- брынза — 160-190;
- творог – 80-200.
Цены на телятину и говядину
- задняя часть — 250-270 грн;
- антрекот — 200-220 грн;
- шея — 200-220 грн;
- ребра — 130-160 грн.
Цены на свинину
- Задняя часть – 190-230;
- шея — 260-250 грн;
- лопатка — 200-220 грн;
- ребра — 190-200 грн.
- несоленое сало — от 100 грн (тонкое) до 200 грн (толстое)
- соленое сало — от 180 грн (тонкое) до 250 грн (толстое).
Что почем в рыбных местах Нового базара
- карп – 100-160;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 220-270 грн.
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