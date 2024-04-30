Одесский Новый базар в конце апреля: море клубники и золотой молодой горошек

Главный товар на Новом базаре

А там — море клубники. Кстати, услышала даже от двух молодых женщин:

— Такое впечатление, что клубника сейчас стала главным товаром на Новом. Куда ни глянешь — клубника!

— Еще бы цена немного упала.

— Она уже упала. Хотя, можно надеяться, что еще упадет. Кусается…

— Надеяться можно. Что будет — увидим…

— О, молодой горошек уже появился… Сколько? Двести пятьдесят?.. А, так он еще и золотой… О, эти золотые цены. Смотришь — глазам не веришь…

— Яйца таки подешевели… А я не поверила соседке… Да, немного прогуляемся — и начнем что-то покупать.

«Немного прогуляемся» — это, напомню, тоже одна из главных примет Нового базара. Покупатели здесь не «пробегают», они действительно гуляют — неторопливо, разговаривая по дороге или чашечкой кофе-чая…

А все-таки что сейчас с ценами на Новом базаре

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

картофель — 25-35 грн;

картофель «молодой» — 110-140 грн;

лук — 20-25 грн;

помидоры — 90-150 грн;

свекла — 20-25 грн;

кабачки — 100-130 грн;

огурцы — 100-160 грн;

сладкий перец — 110-140 грн;

баклажаны — 110-150 грн;

капуста — 20-25 грн;

капуста «молодая» — 35-45 грн;

морковь — 20-30 грн;

чеснок — 100-150 грн; редис — 30-40 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10-20 грн.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

яблоки — 20-40 грн;

груши — 80-100 грн;

лимоны — 500-90 грн;

мандарины – 60-90 грн;

апельсины – 60-90 грн;

бананы – 70-90 грн;

гранаты — 120-160 грн;

клубника – 140-220 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

яйца (десяток) — 25-50 грн;

брынза — 160-190;

творог – 80-200.

Цены на телятину и говядину

задняя часть — 250-270 грн;

антрекот — 200-220 грн;

шея — 200-220 грн;

ребра — 130-160 грн.

Цены на свинину

Задняя часть – 190-230;

шея — 260-250 грн;

лопатка — 200-220 грн;

ребра — 190-200 грн.

несоленое сало — от 100 грн (тонкое) до 200 грн (толстое)

соленое сало — от 180 грн (тонкое) до 250 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп – 100-160;

толстолобик – 90-140 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 220-270 грн.

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