Новости Одессы и Одесской области

Одесский Новый базар в конце апреля: море клубники и золотой молодой горошек

Одесский Новый базар в конце апреля: море клубники и золотой молодой горошек

О, этот старый-старый Новый… Кому — базар, кому — рынок. Но мы называем его базаром, потому что именно такое название читаем над главным входом, когда заходим сюда с улицы Торговой… Здесь всегда уютно. Какое-то особое спокойствие — едва ли не главная примета Нового. Сейчас, в конце апреля, мы снова побывали на нашем старом рынке. Что там?

Главный товар на Новом базаре

Новый базар

А там — море клубники. Кстати, услышала даже от двух молодых женщин:

— Такое впечатление, что клубника сейчас стала главным товаром на Новом. Куда ни глянешь — клубника!

— Еще бы цена немного упала.

— Она уже упала. Хотя, можно надеяться, что еще упадет. Кусается…

— Надеяться можно. Что будет — увидим…

Новый базар

— О, молодой горошек уже появился… Сколько? Двести пятьдесят?.. А, так он еще и золотой… О, эти золотые цены. Смотришь — глазам не веришь…

— Яйца таки подешевели… А я не поверила соседке… Да, немного прогуляемся — и начнем что-то покупать.

Новый базар

«Немного прогуляемся» — это, напомню, тоже одна из главных примет Нового базара. Покупатели здесь не «пробегают», они действительно гуляют — неторопливо, разговаривая по дороге или чашечкой кофе-чая…

А все-таки что сейчас с ценами на Новом базаре

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

Новый базар

  • картофель — 25-35 грн;
  • картофель «молодой» — 110-140 грн;
  • лук — 20-25 грн;
  • помидоры — 90-150 грн;
  • свекла — 20-25 грн;
  • кабачки — 100-130 грн;
  • огурцы — 100-160 грн;
  • сладкий перец — 110-140 грн;
  • баклажаны — 110-150 грн;
  • капуста — 20-25 грн;
  • капуста «молодая» — 35-45 грн;
  • морковь — 20-30 грн;
  • чеснок — 100-150 грн; редис — 30-40 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10-20 грн.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

Новый базар

  • яблоки — 20-40 грн;
  • груши — 80-100 грн;
  • лимоны — 500-90 грн;
  • мандарины – 60-90 грн;
  • апельсины – 60-90 грн;
  • бананы – 70-90 грн;
  • гранаты — 120-160 грн;
  • клубника – 140-220 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

Новый базар

  • яйца (десяток) — 25-50 грн;
  • брынза — 160-190;
  • творог – 80-200.

Цены на телятину и говядину

Новый базар

  • задняя часть — 250-270 грн;
  • антрекот — 200-220 грн;
  • шея — 200-220 грн;
  • ребра — 130-160 грн.

Цены на свинину

  • Задняя часть – 190-230;
  • шея — 260-250 грн;
  • лопатка — 200-220 грн;
  • ребра — 190-200 грн.
  • несоленое сало — от 100 грн (тонкое) до 200 грн (толстое)
  • соленое сало — от 180 грн (тонкое) до 250 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

Новый базар

  • карп – 100-160;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 220-270 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на одесском Новом рынке 31 марта: «за цветами или клубникой?»

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua