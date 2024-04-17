Одесса готовится к большому празднику: что есть для пасочек и пасхальных яиц? (фоторепортаж)

Это только кажется, что до Пасхи еще далеко. И это только кажется, что в Одессе «не до праздников»… Накануне убедилась: летний апрель этого года красуется не только цветами…
Две женщины сидят себе, тихо разговаривают. Прислушаюсь: разговор – о Пасхе.
– Поздняя Пасха – это к чему?
– Это к большому празднику.
– Вот как-то не праздников…
– А ты попробуй настроение изменить. Пасха – это праздник самой жизни. Я вот пасочки собираюсь печь.
– Ты?! Паски печь?! Ты же всегда покупаешь готовые!
– Вот в том-то и дело, что в этом году первый раз в жизни буду печь. Обязательно!..
Прислушалась – даже настроение поднялось. Кстати, а что там есть в продаже для пасочек (слово «кулич» у нас не употребляют!) и пасхальных яиц?.. Вот то ли не присматривалась, то ли все-все это только появилось. Пройдя по рынкам и магазинам убедилась: для пасочек и пасхальных яиц есть все! Кажется, даже больше, чем нужно.
Конечно, готовые паски еще не продают. А вот все остальное… Вы только присмотритесь к этим корзиночкам, чтобы потом все испеченное (или купленное) принести в церковь в Пасху и освятить. Каждая корзина, кажется, – своеобразное произведение искусства.
Даже услышала от продавщицы (о, эта реклама по-одесски!): «Наши корзины – не просто красивые, а еще и счастливые!».
Другая продавщица (ну просто гид!) рассказывает, как приятно печь пасочки в этих красивых формах, каждая же имеет свой размер, свой рисунок, изделие получается – супер!
А дальше… Красители, посыпки. И такие украшения для пасочек, что каждое хочется разглядеть, сфотографировать или просто полюбоваться.
Все есть и для пасхальных яиц. Их можно «классически» окрашивать-разрисовывать, а можно воспользоваться специальными наклейками с рисунками. Вам еще и расскажут, как это сделать «правильно».
Ну а если вам нужно «нечто необычное», то меня лично (например, для подарка) привлекло большое «золотое» яйцо. Вернее, что-то вроде игрушки в виде яйца, наполненного «золотыми» шоколадными медальками…
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