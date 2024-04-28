Одесский «дом с повешенной» приятно преобразился (фото)

Окутанный легендой дом стал напоминать свою былую красоту. А история с ним – давняя…

«Я разрушаюсь и скоро упаду», – такой баннер «красовался» на доме в июле 2020 года. О льве и орлах тогда только вспоминали: дом стоял без них уже давно…

Тогда «Одесская жизнь» рассказывала об истории этого дома. Многие работы жители дома в свое время провели за свой счет. Это же «настоящее произведение искусства раннего по периоду и зрелого по содержанию модерна, созданного одним из лучших архитекторов-модернистов Одессы Моисеем Линецким в соавторстве с Самуилом Гальперсоном». Дата постройки: 1902-1903 годы. Когда-то это был доходный дом Луцкого. Памятник архитектуры и градостроительства…

Что потерял за многие годы одесский памятник архитектуры? Кроме ваз, дом со временем потерял и несколько других по-настоящему значимых элементов.

В ноябре 2021 года мы сообщали, что одесский «дом с повешенной» ожидает ремонт и реставрация. А потом началась полномасштабная война…

А теперь как чудо: орлы снова вернулись, а с ними и лев. И старый дом стал похож сам на себя…

Кстати, почему же он носит название «дом с повешенной»?

Да потому, что он известен по скульптурному изображению головы девушки с петлей на шее (кстати, подобные изображения есть в Одессе и на других зданиях).

А вот по поводу изображения именно этой девушки на фасаде существует несколько таинственных легенд. Будто барельеф напоминает о родственнице или первого владельца дома или его архитектора.

Или другой вариант: изображенная девушка – это невольница, насильственно отправленная в турецкий гарем. Считается, что это «очередная одесская байка»… Кстати, о других дамах с веревками на шеях, которые встречаются на одесских фасадах, читайте в материале «Одесской жизни» с комментариями одесского краеведа Дмитрия Жданова.

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