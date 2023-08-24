Что значит независимость для Украины? – опрос

24 августа Украина отмечает День Независимости. В эту дату, 32 года назад, наше государство отсоединилось от СССР, приняв «Акт провозглашения независимости Украины». «Одесская жизнь» спросила прохожих, что сейчас для них означает независимость?

Александр: «Независимость — это когда страна совершенно свободна, и никто чужой по её территории не ходит, тем более с оружием. Поэтому сегодня, я полагаю, главное желание каждого — чтобы этот несчастный Путин подох, а все остальные — забрали его войска отсюда. День Независимости можно считать главным праздником для Украины. Просто обидно, что праздник такой есть, а полной независимости нет. Сегодня мы вроде бы независимы, но просим военной помощи: мы не рассчитывали, что будет такое нападение, поэтому приходится выпрашивать».

Илья: «День Независимости можно считать самым главным праздником, потому что мы отсоединились от старых понятий: теперь мы живем сами по себе, по своим законам, со своей Конструкции. Независимость для Украины – это свобода и жизнь без соседа-врага. Перед войной у нас было недостаточно оружия из-за наших прошлых президентов, отдавших его россии, поэтому сейчас мы вынуждены просить помощи, чтобы победить. Но Украина была, есть и будет независимой. Это видно по людям. Наши люди свободны, мы любим свободу и свою страну и готовы ради нее на все».

Татьяна: «В последнее время я интересуюсь историей Украины, и честно признаюсь, что если бы не война, я бы так далеко не копала. Если бы люди больше интересовались нашей историей, они бы поняли, что значит украинская независимость, почему она так важна, и почему ее нужно не только обрести, но и сохранить. Для меня лично независимость – это победа, преодоление врага, внутренняя дисциплина, понятная иерархия власти, человечные законы, разработанные для людей, а не только для правительства. Официально мы уже долго имеем независимость, но, как оказывается, экономически и ментально мы не полностью независимы. Но мне кажется, что быть абсолютно независимой не может ни одна страна. Все мы живем в социуме и зависим друг от друга. Другой вопрос: какой это уровень зависимости? Это имеет значение».

Илона: «Человек должен быть независимым внутри себя, потому что с самого детства мы зависимы от чего-то. Надо фокусироваться на хорошем, чтобы пережить трудные времена, остаться здоровыми, встретить Победу и быть способным восстановить все после войны. Независимые люди, во-первых, надеются на себя, не завидуют, а делают все для того, чтобы стать на свои ноги и чтобы никто их не держал. У нас есть украинский дух, и он всегда был независим. Мы самобытны. Я только недавно узнала, что наша страна настолько богата, что многие положили глаз на нас, и некоторым государствам на руку война, которая сейчас происходит. То есть не все нам сочувствуют. Мне это очень не нравится, но я считаю, что настоящие украинцы будут делать все для Победы. Я считаю, что независимость – это самый главный праздник для государства и вообще самое важное в жизни каждого человека».

Екатерина: «Наш народ должен быть независим, потому что мы самостоятельная нация, мы нация современных людей, которая принимает свои решения и имеет право на то будущее, которое она сама себе выбирает, без навязанных взглядов других стран. Я родилась уже в независимой Украине и никогда не думала о войне. Поэтому, когда сегодня встал вопрос независимости нашего государства, я впервые в жизни столкнулась со страхом потерять свободу слова и принятия собственных решений. Я понимаю, что я живу свою якобы маленькую отдельную жизнь, но я не могу быть равнодушной к миру, к нашему народу. Поэтому, чтобы сохранить независимость, не надо полагаться исключительно на политиков или военных, нужно самостоятельно поддерживать ЗСУ, помогать людям, молиться за нашу страну. Мы должны поддерживать связь с другим миром, но как отдельное государство со своим достоянием, культурой и взглядами».

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