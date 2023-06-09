День друзей: кого одесситы считают друзьями, а кого – врагами? – опрос (видео)

9 июня отмечается Международный день друзей. Мы вышли на улицы Одессы и спросили у прохожих, какими должны быть настоящие друзья, много ли их может быть у одного человека, и кто является друзьями Украины, а кто – нет?

Иван: «У меня много друзей, кумовей. Дружба для меня – это чтобы был мир в Одессе и Украине в целом. Но с русскими нельзя дружить. Ну их в баню, надоели уже».

Александра: «Я немногих людей могу назвать друзьями, потому что «друг» – это для меня своего рода звание. И для меня друг не всегда познаётся со временем. Это больше про какую-то духовную связь, которую ты сразу видишь. В войну многие, с кем я дружила, уехали за границу, и мне было сложно последнее время».

Лиза: «У меня друзей больше сотни. У меня их куча, но имена я не у всех вспомню. У меня в садике был друг Володя»

Константин: «Я уже в том возрасте, когда у человека не так много друзей. Друг – это кто-то, на кого ты можешь положиться. У Украины и друзей много, и врагов хватает. Лучшие друзья украинцев сейчас – ГУР, СБУ, ВСУ, ПВО, полиция. А среди врагов вот посмотрите, сколько орков в соседнем государстве. Белорусы тоже нам не друзья, они очень странные люди. Агрессоры, что еще сказать».

Елена: «У меня друзей немного. С настоящими друзьями не обязательно каждый день общаться. Можно раз в месяц написать другу, что тебе плохо, и он тебе поможет. россия и Беларусь точно Украине не друзья. Первый наш друг – это, наверное, Польша. Многие же туда уехали в начале войны».

Платон: «У меня всего два верных друга, с которыми у нас никогда не было разногласий. Мы и морально поддерживаем друг друга, и физически можем вступиться, если случиться какая-то драка, например. С теми россиянами, которые в интернете пишут «я за россию», я дружить не буду, я таких осуждаю. Но если люди оттуда придерживаются нейтральной позиции, я могу с ними пообщаться».

Виолетта: «За свои 38 лет я поняла, что самое важное – поддерживать огонь дружбы, потому что она, как и любые отношения, может угасать: люди тогда разбегаются, и от этого бывает больно. Когда ты чувствуешь, что дружба угасает, нужно найти в себе силы, чтобы поддерживать её. Мне казалось, что друзья с детства могут быть с тобой на протяжении всей жизни, но нет. Если дружба тянется много лет – это уникальное явление, которое нужно уважать. Во время войны дружить стало сложнее: люди замыкаются в себе, потому что им так легче переживать свою боль. Кто друзья Украины покажет время. Сейчас многие говорят о помощи, но у каждой страны может быть в этом своя выгода. Поэтому увидим, что будет, когда Украина победит и ее нужно будет восстанавливать. С россиянами лично я дружить никогда не буду. Но я не хочу эту ненависть передавать своим детям. Возможно, когда умрет это поколение живших в пропаганде рабов, мои дети, которые сейчас очень маленькие, смогут наладить общение с теми детьми в россии, которые сейчас тоже очень маленькие. Но это только в том случае, если там что-нибудь изменится».

Дарья: «Друзья – это те, с кем мне комфортно, те, с кем я могу поделиться самым сокровенным. Целый полигон друзей мне не нужен, главное, чтобы были те, кому я действительно доверяю. С кем-то из друзей я перестала общаться в войну, на почве того, что они поддерживают или как-то оправдывают сторону агрессора».

Зоя: «Может быть много знакомых, сослуживцев, а друзей много не бывает, потому что это особенные люди, которые поддержат, помогут в трудную минуту, разделят с тобой и радость, и печаль. А в войну особенно хорошо проявляется, кто твой друг, а кто враг. Если бы у Украины не было врагов, не было бы и войны. Если бы у нашей страны не было друзей, у нас не было бы такой поддержки. И всё же, я думаю, нельзя сразу разрывать отношения с друзьями или приятелями только потому, что у них какие-то другие взгляды».