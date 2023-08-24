Що таке незалежність для України? – опитування

24 серпня Україна святкує День Незалежності. У цю дату, 32 роки тому, наша держава від’єдналася від СРСР, ухваливши «Акт проголошення незалежності України». «Одеське життя» спитало у перехожих, що зараз для них означає незалежність?

Олександр: «Незалежність — це коли країна абсолютно вільна, і ніхто чужий її територією не ходить, тим паче зі зброєю. Тому сьогодні, на мою думку, головне бажання кожного — щоб цей нещасний Путін здох, а решта — забрали його війська звідси. День Незалежності можна вважати найголовнішим святом для України. Просто прикро, що свято таке є, а повної незалежності немає. Сьогодні ми ніби незалежні, але просимо військової допомоги: ми не розраховували, що буде такий напад, тому доводиться випрошувати».

Ілля: «День Незалежності можна вважати найголовнішим святом, бо це від’єднання від старих звичок: тепер ми живемо самі по собі, за своїми законами, за своєю Конструкцією. Незалежність для України — це свобода та життя без сусіда-ворога. Перед війною у нас було недостатньо зброї через наших минулих президентів, які віддали її росії, тому зараз ми вимушені просити по допомогу, щоб перемогти ворога. Але Україна була, є і буде незалежною. Це видно по людях. Наші люди вільні, ми любимо свободу та свою країну, і готові заради неї на все».

Тетяна: «Останнім часом я цікавлюся історією України, і, чесно зізнаюся, що якби не війна, я б так далеко не пішла. Якби люди більше цікавилися нашою історією, вони б зрозуміли, що таке незалежність для України, чому вона так важлива, і чому її потрібно не тільки здобувати, а й зберігати. Для мене особливо, незалежність – це перемога, подолання ворога, внутрішня дисципліна, зрозуміла ієрархія влади, людяні закони, які розроблені для людей, а не тільки для уряду. Офіційно ми вже довго маємо незалежність, але, як виявляється, ані економічно, ані ментально ми не є повністю незалежними. Але, мені здається, що бути абсолютно незалежною не може жодна країна, бо немає на це таких ресурсів. Всі ми живемо в соціумі й залежимо одне від одного. Інше питання: який це рівень залежності? Це має значення».

Ілона: «Людина повинна бути незалежною всередині себе, бо з самого дитинства ми залежні від чогось. Треба фокусуватися на гарному, щоб пережити важкі часи, залишитися здоровими, зустріти Перемогу та бути здатними все відновити після війни. Незалежні люди, по-перше, сподіваються на себе, не заздрять, а роблять все для того, щоб стати на свої ноги, і щоб ніхто їх не тримав. В нас є український дух і він завжди був незалежний. Ми самобутні. Я тільки нещодавно дізналася, що наша країна настільки заможна, що багато хто поклав око на нас, і деяким країнам на руку війна, яка зараз відбувається, тобто не всі нам співчувають. Мені це дуже не подобається, але я вважаю, що справжні українці робитиме все, щоб ми перемогли. Я вважаю, що незалежність – це найголовніше свято для держави та й взагалі найважливіше у житті кожної людини».

Катерина: «Наш народ має бути незалежний, бо ми самостійна нація, ми нація сучасних людей, яка приймає власні рішення та має право на те майбутнє, яке вона сама собі обирає, без нав’язаних поглядів інших країн. Я народилася вже в незалежній Україні й ніколи не думала про війну. Тому, коли сьогодні знов постало питання незалежності нашої держави, я вперше в житті зіштовхнулася зі страхом втратити свободу слова та прийняття власних рішень. Я розумію, що я живу своє нібито маленьке, окреме життя, але я не можу бути байдужою до світу, до нашого народу. Тому, щоб зберегти незалежність, не треба покладатися виключно на політиків чи військових, потрібно самостійно підтримувати наших бійців, допомагати людям, молитися за нашу країну. Ми маємо підтримувати зв’язок з іншим світом, але як окрема держава, зі своїм надбанням, культурою та поглядами».

Читайте також: День друзів: кого одесити вважають друзями та ворогами? – опитування (відео)