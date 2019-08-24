Что важного произошло в Одессе и регионе за 28 лет независимости

«Вышиванковый фест» в Одессе: сколько потратят власти В мэрии решили раскошелиться на проведение торжеств к нынешнему Дню независимости Украины. Так, например, чтоб устроить «Вишиванковый фестиваль», из бюджета выделят 100 тысяч гривен. ПОДРОБНЕЕ