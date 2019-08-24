Что важного произошло в Одессе и регионе за 28 лет независимости

В 1991 году был принят Акт провозглашения независимости Украины. За эти годы в Одессе произошло множество событий — как радостных, так и печальных. Хотелось бы вспомнить главные из них, ставшие настоящими «уроками истории» для одесситов.
1991 год
- За независимость Украины на всенародном референдуме проголосовали 85% одесситов.
- «Черноморец» в чемпионате СССР по футболу занял четвертое место.
- Одесская команда КВН «Джентльмены» впервые выступила на телевидении.
1992 год
- Городской голова Одессы Валентин Симоненко покинул свой пост и стал представителем президента Украины в Одесской области.
- Горсовет возглавил Леонид Чернега.
1993 год
- Совершено покушение на заместителя председателя Одесского горисполкома Юрия Авксентьева и «заминирована» мэрия.
- Положено начало появлению маршруток — транспортный отдел горисполкома предложил предприятиям и частникам «принять участие в перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах».
- В Арцизе произошла вспышка холеры.
1994 год
- Главой города избран Эдуард Гурвиц.
- Введен бесплатный проезд в городском электротранспорте. Для кого
- Одесса отпраздновала свое 200-летие.
1995 год
- Началась кампания по переименованию улиц. Более 80 улиц и парков вернули свои исторические названия.
1996 год
- В городе открыт детский реабилитационный центр — Дом с ангелом, который сейчас носит имя Бориса Литвака.
1997 год
- В бане на улице Асташкина убит криминальный авторитет Виктор Куливар (Карабас), с которым, по слухам, считались не только «воры в законе», но и чиновники.
1998 год
- Выборы на должность городского головы. Активное противостояние между Русланом Боделаном и Эдуардом Гурвицем. Кресло мэра занял Руслан Боделан.
1999 год
- На Дерибасовской появился памятник 12-му стулу — сегодня одна из любимых туристических достопримечательностей.
2000 год
- В городе открыт Дом-музей Николая Рериха.
2001 год
- На морвокзале появилась гостиница «Одесса».
- Завершено строительство нефтепровода «Одесса — Броды», по которому планировали перекачивать каспийскую и казахстанскую нефть из порта Южный в Европу.
- Проведена Всеукраинская перепись населения, которая показала, что в Одессе проживают 1010,3 миллиона человек.
2002 год
- В Одессе появилось четыре района: Киевский, Малиновский, Приморский и Суворовский.
2003 год
- Одесский горсовет принял Правила застройки города. Которые действуют по сей день???
2004 год
- В Одессе установили памятник Апельсину, который спас Одессу. Павел I собирался приостановить финансирование Одесского порта, и, чтобы предотвратить это, одесситы отправили ему взятку — 3000 апельсинов. Сейчас оригинальный монумент — один из самых узнаваемых памятников Одессы.
2005 год
- Против мэра Руслана Боделана заведено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Одесским мэром по решению суда стал Эдуард Гурвиц.
- Впервые депутатом горсовета избран Геннадий Труханов.
2006 год
- Состоялись выборы мэра, им стал Эдуард Гурвиц. Одним из главных его достижений в то время считается закупка троллейбусов и ремонт дорог.
2007 год
- На Екатерининской площади появился восстановленный памятник «Основателям Одессы», демонтированный в 1920 году.
2008 год
- Из Музея западного и восточного искусства была украдена единственная в стране работа Микеланджело да Караваджо «Взятие Христа под стражу», которая оценивалась в 100 миллионов долларов.
2009 год
- Международный суд ООН в Гааге принял решение в территориальном споре Украины и Румынии относительно острова Змеиный. Сейчас этот остров законно входит в состав Одесской области.
2010 год
- Прошел I Одесский международный кинофестиваль, который посетили около 40 тысяч человек. С тех пор кинофорум проходит в Одессе ежегодно.
- Мэром Одессы избран Алексей Костусев.
- В Берлине найдена похищенная картина Караваджо «Взятие Христа под стражу».
2011 год
- После реконструкции открыт стадион «Черноморец».
2012 год
- У Одесской киностудии установлен памятник Владимиру Высоцкому.
2013 год
- Алексей Костусев покинул пост мэра Одессы, а его место занял секретарь горсовета Олег Брындак.
- Вместо Эдуарда Матвийчука главой облсовета назначен Николай Скорик.
- Начались массовые протесты из-за приостановки подписания Соглашения между Украиной и Евросоюзом. Сторонники евроинтеграции разбили палаточный городок на Думской площади.
2014 год
- В Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 человек.
- Победу на выборах городского головы Одессы одержал Геннадий Труханов.
2015 год
- Губернатором области назначили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
- Милиция была преобразована в полицию.
- Началась реконструкция трассы Одесса — Рени.
2016 год
- Михаил Саакашвили отстранен от должности. Кресло руководителя области занял Максим Степанов.
- Прокуратуру Одесской области вместо Давида Сакварелидзе возглавил Николай Стоянов.
2017 год
- Пожар в детском лагере «Виктория», во время которого погибли трое детей.
- Открыт Стамбульский парк.
- В городе стали появляться муралы.
2018 год
- Поднялись цены на проезд в городском и пригородном транспорте.
- Открыта арт-зона Греческого парка.
- Началась реставрация дома Руссова.
- Ушла из жизни украинский режиссер, сценарист, актриса и Почетный гражданин Одессы Кира Муратова.
- Впервые в Украине состоялся суд по обвинению в жестоком обращении с животными.
- Одесский мэр Геннадий Труханов стал фигурантом уголовного дела.
- В городе и области на месяц объявлено военное положение.
Фото: novostipmr.com
Хронологія мейд ін русскій мір. Відновлення памятника Катьке-простітуткє згадано, хоча це ганьба для українського міста, а встановлення памятника Іванові Франку – ні. Не згадано епохальне для міста запровадження у 2018 році оголошення у транспорті українською мовою, хоча, ясна річ, від нього розпирає русскомірську вату. 2 травня 2014 року не просто “згоріли люди”, а було знищено сепаратистів, Одесу врятовано від найрадикальнішої русскої нечисті. Хоча, на жаль, не зовсім.