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Новости Одессы и Одесской области

Что важного произошло в Одессе и регионе за 28 лет независимости

Что важного произошло в Одессе и регионе за 28 лет независимости

В 1991 году был принят Акт провозглашения независимости Украины. За эти годы в Одессе произошло множество событий — как радостных, так и печальных. Хотелось бы вспомнить главные из них, ставшие настоящими «уроками истории» для одесситов.

1991 год

  • За независимость Украины на всенародном референдуме проголосовали 85% одесситов.
  • «Черноморец» в чемпионате СССР по футболу занял четвертое место.
  • Одесская команда КВН «Джентльмены» впервые выступила на телевидении.

1992 год

  • Городской голова Одессы Валентин Симоненко покинул свой пост и стал представителем президента Украины в Одесской области.
  • Горсовет возглавил Леонид Чернега.

1993 год

  • Совершено покушение на заместителя председателя Одесского горисполкома Юрия Авксентьева и «заминирована» мэрия.
  • Положено начало появлению маршруток — транспортный отдел горисполкома предложил предприятиям и частникам «принять участие в перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах».
  • В Арцизе произошла вспышка холеры.

1994 год

  • Главой города избран Эдуард Гурвиц.
  • Введен бесплатный проезд в городском электротранспорте. Для кого
  • Одесса отпраздновала свое 200-летие.

1995 год

  • Началась кампания по переименованию улиц. Более 80 улиц и парков вернули свои исторические названия.

1996 год

  • В городе открыт детский реабилитационный центр — Дом с ангелом, который сейчас носит имя Бориса Литвака.

1997 год

  • В бане на улице Асташкина убит криминальный авторитет Виктор Куливар (Карабас), с которым, по слухам, считались не только «воры в законе», но и чиновники.

1998 год

  • Выборы на должность городского головы. Активное противостояние между Русланом Боделаном и Эдуардом Гурвицем. Кресло мэра занял Руслан Боделан.

1999 год

  • На Дерибасовской появился памятник 12-му стулу — сегодня одна из любимых туристических достопримечательностей.

2000 год

  • В городе открыт Дом-музей Николая Рериха.

2001 год

  • На морвокзале появилась гостиница «Одесса».
  • Завершено строительство нефтепровода «Одесса — Броды», по которому планировали перекачивать каспийскую и казахстанскую нефть из порта Южный в Европу.
  • Проведена Всеукраинская перепись населения, которая показала, что в Одессе проживают 1010,3 миллиона человек.

2002 год

  • В Одессе появилось четыре района: Киевский, Малиновский, Приморский и Суворовский.

2003 год

  • Одесский горсовет принял Правила застройки города. Которые действуют по сей день???

2004 год

  • В Одессе установили памятник Апельсину, который спас Одессу. Павел I собирался приостановить финансирование Одесского порта, и, чтобы предотвратить это, одесситы отправили ему взятку — 3000 апельсинов. Сейчас оригинальный монумент — один из самых узнаваемых памятников Одессы.

2005 год

  • Против мэра Руслана Боделана заведено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Одесским мэром по решению суда стал Эдуард Гурвиц.
  • Впервые депутатом горсовета избран Геннадий Труханов.

2006 год

  • Состоялись выборы мэра, им стал Эдуард Гурвиц. Одним из главных его достижений в то время считается закупка троллейбусов и ремонт дорог.

2007 год

  • На Екатерининской площади появился восстановленный памятник «Основателям Одессы», демонтированный в 1920 году.

2008 год

  • Из Музея западного и восточного искусства была украдена единственная в стране работа Микеланджело да Караваджо «Взятие Христа под стражу», которая оценивалась в 100 миллионов долларов.

2009 год

  • Международный суд ООН в Гааге принял решение в территориальном споре Украины и Румынии относительно острова Змеиный. Сейчас этот остров законно входит в состав Одесской области.

2010 год

  • Прошел I Одесский международный кинофестиваль, который посетили около 40 тысяч человек. С тех пор кинофорум проходит в Одессе ежегодно.
  • Мэром Одессы избран Алексей Костусев.
  • В Берлине найдена похищенная картина Караваджо «Взятие Христа под стражу».

2011 год

  • После реконструкции открыт стадион «Черноморец».

2012 год

  • У Одесской киностудии установлен памятник Владимиру Высоцкому.

2013 год

  • Алексей Костусев покинул пост мэра Одессы, а его место занял секретарь горсовета Олег Брындак.
  • Вместо Эдуарда Матвийчука главой облсовета назначен Николай Скорик.
  • Начались массовые протесты из-за приостановки подписания Соглашения между Украиной и Евросоюзом. Сторонники евроинтеграции разбили палаточный городок на Думской площади.

2014 год

  • В Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 человек.
  • Победу на выборах городского головы Одессы одержал Геннадий Труханов.

2015 год

  • Губернатором области назначили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
  • Милиция была преобразована в полицию.
  • Началась реконструкция трассы Одесса — Рени.

2016 год

  • Михаил Саакашвили отстранен от должности. Кресло руководителя области занял Максим Степанов.
  • Прокуратуру Одесской области вместо Давида Сакварелидзе возглавил Николай Стоянов.

2017 год

  • Пожар в детском лагере «Виктория», во время которого погибли трое детей.
  • Открыт Стамбульский парк.
  • В городе стали появляться муралы.

2018 год

  • Поднялись цены на проезд в городском и пригородном транспорте.
  • Открыта арт-зона Греческого парка.
  • Началась реставрация дома Руссова.
  • Ушла из жизни украинский режиссер, сценарист, актриса и Почетный гражданин Одессы Кира Муратова.
  • Впервые в Украине состоялся суд по обвинению в жестоком обращении с животными.
  • Одесский мэр Геннадий Труханов стал фигурантом уголовного дела.
  • В городе и области на месяц объявлено военное положение.

Фото: novostipmr.com

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1 комментарий
Ирина Сорокина
Ирина Сорокина
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Анжелика Прохорова
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Анжелика Прохорова

Хронологія мейд ін русскій мір. Відновлення памятника Катьке-простітуткє згадано, хоча це ганьба для українського міста, а встановлення памятника Іванові Франку – ні. Не згадано епохальне для міста запровадження у 2018 році оголошення у транспорті українською мовою, хоча, ясна річ, від нього розпирає русскомірську вату. 2 травня 2014 року не просто “згоріли люди”, а було знищено сепаратистів, Одесу врятовано від найрадикальнішої русскої нечисті. Хоча, на жаль, не зовсім.

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13 минут назад

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