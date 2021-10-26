Воинские звания вооруженных сил привели к стандартам НАТО: что изменилось

В украинской армии уже целый год действует новая система званий, которая соответствует натовским стандартам STANAG 2116. Прапорщиков и мичманов больше нет, сержантский корпус увеличили, а начальное звание теперь рекрут.

Давайте разберемся, какие звания действуют в Вооруженных силах Украины.

Как выглядит новая армейская иерархия?

Новая система рангов полностью отвечает званиям наших западных союзников. Таким образом, ВСУ отказались от военных традиций и званий, которые действовали еще с советских времен.

Армейская вертикаль выглядит следующим образом (армейское звание, флотское звание, краткое описание и код НАТО):

Рядовой состав:

рекрут / рекрут (временное звание до присяги) OR-1

солдат / матрос (рядовой) OR-2

старший солдат / старший матрос (помощник командира отделения) OR-3

Младший сержантский и старшинский состав:

младший сержант / старшина второй статьи (заместитель командира отделения) OR-4

сержант / старшина первой статьи (командир отделения) OR-5

Старший сержантский и старшинский состав:

старший сержант / главный старшина (заместитель командира взвода) OR-6

главный сержант / главный корабельный старшина (старшина роты) OR-7

штаб-сержант / штаб-старшина (главный сержант батальона) OR-8

Высший сержантский и старшинский состав:

мастер-сержант / мастер-старшина (главный сержант бригады) OR-9

старший мастер-сержант / старший мастер-старшина (главный сержант рода войск) OR-9

главный мастер-сержант / главный мастер-старшина (главный сержант рода войск, главный сержант ВСУ) OR-9

Младший офицерский состав:

Младший лейтенант / Младший лейтенант (командир взвода) OF-1a

Лейтенант / Лейтенант (командир взвода) OF-1a

Старший лейтенант / Старший лейтенант (командир взвода) OF-1b

Капитан / Капитан-лейтенант (командир роты) OF-2

Старший офицерский состав:

Майор / Капитан третьего ранга (заместитель командира батальона) OF-3

Подполковник / Капитан второго ранга (командир батальона, заместитель командира полка) OF-4

Полковник / Капитан первого ранга (командир полка) OF-5

Высший офицерский состав:

Бригадный генерал / Коммодор (командир бригады) OF-6

Генерал-майор / Контр-адмирал (командир дивизии) OF-7

Генерал-лейтенант / Вице-адмирал (командир корпуса) OF-8

Генерал / Адмирал (командир армии) OF-9

А зачем так много сержантов?

Украинская армия взяла за образец американскую систему. По кодам НАТО в сержантском корпусе 9 уровней воинских званий. Во-первых, это удобно для общения и сотрудничества с западными партнерами. А во-вторых, сержанты в американской армии больше остальных влияют на рядовой состав.

Армейская система у американцев построена так, что сержанты — это пример для подражания, как в несении службы, так и по образу жизни. Если в Украине удастся сделать такую же модель, то сержантский корпус станет основой, костяком армии.

Кроме того, теперь сержанты будут активнее двигаться по карьерной лестнице. Раньше солдат мог дорасти до звания старший прапорщик и карьерный рост прекращался. А нет роста — нет мотивации.

Какой предельный возраст службы в армии?

Согласно закону о военной службе, предельный возраст пребывания на военной службе следующий:

для военнослужащих рядового, младшего и старшинского состава — до 45 лет

для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава — до 50 лет

для военнослужащих высшего сержантского и старшинского состава — до 55 лет

для военнослужащих младшего офицерского состава — до 45 лет

для военнослужащих старшего офицерского состава — до 55 лет

для военнослужащих высшего офицерского состава — до 60 лет

Если в стране действует особый период, то всем военным от рядового до старшего офицерского состава можно служить до 60 лет. Высший офицерский состав может оставаться на службе до 65 лет.

Военнослужащие с большим опытом и высоким уровнем профессиональной подготовки, могут попросить оставить их на службе еще на срок до 5 лет, сверх предельного возраста.

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Фото: nangu.edu.ua, ukrinform.com, UNIAN

