Чи стане Україна членом НАТО: реальна можливість або вічні обіцянки

Які країни входять до НАТО

Розшифровується НАТО як «Організація Північноатлантичного договору», в перекладі англійською – North Atlantic Treaty Organization, тобто NATO. Це міжнародний військово-політичний союз, створений для колективної оборони та безпеки країн Європи та Північної Америки.

У 2023 році до НАТО приєдналися дві країни-учасниці: Фінляндія та Шевеція.

На початок 2024 року до НАТО входить 31 країна: Албанія (2009), Бельгія (1949), Болгарія (2004), Угорщина (1999), Німеччина (1955), Греція (1952), Данія (1949), Ісландія (1949), Іспанія (1982), Італія (1949), Канада (1949), Латвія (2004), Литва (2004), Люксембург (1949), Нідерланди (1949), Норвегія (1949), Польща (1999), Португалія (1949), Румунія (2004), Північна Македонія (2020), Словаччина (2004), Словенія (2004), Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (1949), Сполучені Штати Америки (1949), Туреччина (1952), Фінляндія (2023), Франція (1949), Хорватія (2009), Чорногорія (2017), Чехія (1999), Естонія (2004).

Чому всі говорять про п’яту статтю НАТО

Альянс не має власних збройних сил. Для вирішення питань використовуються армії країн-учасниць Альянсу. Але основою існування НАТО є так званий принцип «колективної оборони», який передбачає, що збройний напад на одного або кількох членів організації розцінюється як агресивні дії проти всіх її учасників. У такому випадку країна НАТО, яка зазнала нападу, може розраховувати на допомогу решти держав-учасниць. Ця допомога може мати будь-який характер, необов’язково військовий. Все це передбачено статтею №5 Північноатлантичного договору.

Що таке «стандарти НАТО»

Більшість стандартів НАТО стосується озброєння, способів ведення війни та кадрового складу. Це включає розвиток військово-оборонної промисловості, наукові дослідження, новітні технології.

Є цілий ряд стандартів щодо зброї кожного етапу — від виготовлення до введення в експлуатацію та транспортування. Існують стандарти, що регулюють ведення військових операцій — їх планування, логістику, тилове забезпечення.

Також у НАТО введено стандарти прозорості здійснення закупівель, оборонного планування, бюджету, так званий цивільний контроль над збройними силами.

Як стати членом НАТО

До організації може приєднатися будь-яка країна, але стати членом НАТО не так просто. Насамперед для цього потрібна згода на приєднання всіх країн — членів НАТО.

До того ж потрібно виконати План дій з членства (ПДЧ). Це програма, де розглядаються політичні, економічні, правові питання країни, її ресурси, оборона та військовий потенціал. Втім, ПДЧ ніколи не був юридичною вимогою. І після вторгнення Росії в Україну Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ без цього плану.

На сьогодні заявка Фінляндії прийнята всіма членами НАТО. Членство в Альянсі Швеції поки заблоковане Туреччиною через політичні питання.

Чи хочуть українці в НАТО

Вперше про бажання України вступити до НАТО заявив у 2002 році президент Леонід Кучма. Тоді вступ до НАТО підтримували 32% громадян, майже стільки ж були проти.

У наступні роки бажання стати членом НАТО знизилося до рекордно низького у 2006 році: 15,4% українців «за», 63,9% — «проти».

У 2014 році, після анексії Криму та вторгнення на сході країни, народна підтримка членства в НАТО зросла більш ніж у 2,5 раза: 47,8% українців — за вступ до організації, 32,4% – проти.

Зараз підтримка курсу України у НАТО рекордна: 82% — «за», і всього 4% — «проти».

Україна подала заявку на прискорений вступ

У вересні 2022 року заяву про вступ до НАТО у прискореному порядку подала Україна. Його підтримали 11 країн: Північна Македонія, Польща, Румунія, Словаччина, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Канада, Литва, Латвія та Естонія. Решта держав перешкодою для вступу України до НАТО вважають війну, необхідність економічних реформ, проблеми з корупцією.