Украина подает заявку на вступление в НАТО: процедура должна быть ускоренной

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наша страна подаст заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Сам лава государства, спикер парламента и премьер ее уже подписали.

В Украине рассчитывают, что ее примут в НАТО по ускоренной процедуре, как недавно это было сделано со Швецией и Финляндией. Такой шаг необходим нашей стране, чтобы усилить обороноспособность и более эффективно защищать свою независимость в условиях, когда российская федерация вторглась на украинскую территорию и заявляет об аннексии целых регионов.

Напомним, что ранее сегодня же в московском кремле российский диктатор путин заявил о включении захваченных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав российской федерации.

Перед этим украинское руководство заявляло, что если состоится аннексия – никаких мирных переговоров не будет, пока все украинские территории не будут освобождены от российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский на акт аннексии подтвердил, что теперь переговоров с рф не будет, пока этой страной управляет путин.