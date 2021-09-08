Верховная Рада не будет просить Конгресс США о предоставлении статуса союзника вне НАТО. Об этом стало известно на внеочередном заседании парламента 8 сентября. И хотя инициативу отклонили, она успела наделать много шума в прессе.

Давайте разберемся, что означает этот статус и при чем здесь НАТО?

Разве курс в НАТО не зафиксирован в украинской Конституции?

Совершенно верно. В Конституции сказано, что Украина стремится к полноправному членству в НАТО. Этот курс стратегический и необратимый. Верховная рада и министры должны этому способствовать, а президент гарантирует, что все будет именно так, и Украина не свернет с назначенного пути.

Раньше в украинской Конституции не было упоминаний про НАТО. Но в 2019 году приняли закон с поправками, и теперь курс на приобретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО — это часть Основного закона Украины.

Между прочим, в грузинской Конституции тоже зафиксирован курс в Европу и НАТО. Поэтому здесь нет ничего необычного.

Что дает полноправное членство в НАТО?

Когда говорят о членстве в НАТО, то в первую очередь подразумевают военную поддержку. Если на одного из участников нападут, то это воспримут как нападение на всех членов альянса. Такая норма записана в 5-ой статье Североатлантического договора.

Однако, членство в НАТО это не только про войну. Цель НАТО — гарантировать свободу и безопасность ее членам, в том числе и политическими методами. Поэтому НАТО называют военно-политическим альянсом. Ежедневно проходят консультации и принимаются решения по вопросам безопасности на всех уровнях, не только в оборонной сфере.

Кстати, для членства в НАТО совсем не обязательно иметь армию, укомплектованную по последнему слову техники. Некоторые страны-участницы вообще не имеют регулярных армий, в частности Люксембург и Исландия. У НАТО нет собственных вооруженных сил, в распоряжении альянса только армии стран-участниц.

А что означает статус союзника США вне НАТО?

Статус основного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally Status) подразумевает, что страна, которая не входит в НАТО, может тесно сотрудничать с американцами в сфере безопасности и обороны. Хотя статус имеет в своем названии слово «союзник», на самом деле никакого военного союза не предполагается. Если на такого «основного союзника вне НАТО» нападут, то США не несет никаких обязательств.

Этот статус имеют 17 стран: Афганистан, Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Корея, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Таиланд и Тунис. Основные союзники вне НАТО имеют ряд преимуществ, среди них:

Право иметь на своей территории запасы военных резервов, которые принадлежат США

Право получить излишки оборонной промышленности в качестве внешней помощи

Право на совместные исследовательский проекты в области обороны

Право участвовать в торгах по контрактам на ремонт и обслуживание военной техники

Право на заключение соглашений о совместном обучении

Право на рассмотрение заявок для покупки боеприпасов с обедненным ураном

В 2014 году президент Петр Порошенко уже обращался к американскому Конгрессу с просьбой о предоставлении статуса основного союзника вне НАТО. Но президент США Барака Обама отказал в этой просьбе.

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Фото: atlanticcouncil.org