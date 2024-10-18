Цены на Привозе во второй половине октября: настоящие синие – фиолетовые

Вот и вторая половина октября… Пробегаем по Привозу, а он, кажется, если и меняется, то только в виде одежды на продавцах и покупателях. Привоз себе бурлит, дарит разные впечатления и возможность прикупить что-то подешевле.
Почему их называют синими?
Пока кто-то уже привычно в этом году радуется, что синие (конечно же, баклажаны) в этом году дешевые, покупатель решил выяснить:
– И почему это синие так называются? Они же фиолетовые.
С этого и началась дискуссия:
– Бывают и другие цвета.
– Это не настоящие.
– Как это не настоящие?! Они и почти красными бывают, зелеными, другими.
– А называются синими…
– Так только в Одессе они зовутся – «синенькие».
– Красные синие?.. Может, это помидоры были?
– Вы меня дураком считаете?
Продавец долго держался, слушая о цветовой палитре «настоящих синих», потом не выдержал:
– Вы покупать синие собираетесь? Если нет, то выяснять отношения идите в другое место.
– Какие там отношения? Мы же о ваших синих.
– А они у меня классические, что не видите?
Первый покупатель снова спрашивает о своем:
– И почему фиолетовые баклажаны называются синими?
– Почему, почему… Потому что фиолетовые синие – настоящие…
А теперь – о сегодняшних подлинных ценах на Привозе.
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 30-35 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 35-90 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 20-35 грн;
- огурцы – 40-80 грн;
- сладкий перец – 30-60 грн;
- баклажаны – 25-30 грн;
- капуста – 35-50 грн;
- чеснок – 130-140 грн;
- морковь – 25-30 грн;
- зелень в пучках – от 15-20 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 25-40 грн;
- груши – 35-80 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 70-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- персики — 50-120 грн;
- сливы – 20-45 грн;
- абрикосы – 70-80 грн;
- арбузы – 10-12 грн;
- дыни – 25-35 грн;
- виноград — 50-90 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 38-80 грн;
- брынза – 160-250 грн;
- творог – 80-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть — 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-180 грн;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 80-110 грн;
- караси – 50-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 120-190 грн;
- карп – 60-120 грн.
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