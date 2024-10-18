Цены на Привозе во второй половине октября: настоящие синие – фиолетовые

Почему их называют синими?

Пока кто-то уже привычно в этом году радуется, что синие (конечно же, баклажаны) в этом году дешевые, покупатель решил выяснить:

– И почему это синие так называются? Они же фиолетовые.

С этого и началась дискуссия:

– Бывают и другие цвета.

– Это не настоящие.

– Как это не настоящие?! Они и почти красными бывают, зелеными, другими.

– А называются синими…

– Так только в Одессе они зовутся – «синенькие».

– Красные синие?.. Может, это помидоры были?

– Вы меня дураком считаете?

Продавец долго держался, слушая о цветовой палитре «настоящих синих», потом не выдержал:

– Вы покупать синие собираетесь? Если нет, то выяснять отношения идите в другое место.

– Какие там отношения? Мы же о ваших синих.

– А они у меня классические, что не видите?

Первый покупатель снова спрашивает о своем:

– И почему фиолетовые баклажаны называются синими?

– Почему, почему… Потому что фиолетовые синие – настоящие…

А теперь – о сегодняшних подлинных ценах на Привозе.

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 30-35 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 35-90 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 20-35 грн;

огурцы – 40-80 грн;

сладкий перец – 30-60 грн;

баклажаны – 25-30 грн;

капуста – 35-50 грн;

чеснок – 130-140 грн;

морковь – 25-30 грн;

зелень в пучках – от 15-20 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 25-40 грн;

груши – 35-80 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 70-100 грн;

лимоны – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

персики — 50-120 грн;

сливы – 20-45 грн;

абрикосы – 70-80 грн;

арбузы – 10-12 грн;

дыни – 25-35 грн;

виноград — 50-90 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 38-80 грн;

брынза – 160-250 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть — 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-180 грн;

шея – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 80-110 грн;

караси – 50-80 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 120-190 грн;

карп – 60-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на октябрьском Привозе: «А помидоры еще будут?»

Фото автора