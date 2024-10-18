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Цены на Привозе во второй половине октября: настоящие синие – фиолетовые

Цены на Привозе во второй половине октября: настоящие синие – фиолетовые

Вот и вторая половина октября… Пробегаем по Привозу, а он, кажется, если и меняется, то только в виде одежды на продавцах и покупателях. Привоз себе бурлит, дарит разные впечатления и возможность прикупить что-то подешевле.

Почему их называют синими?

Синенькие на Привозе-2

Пока кто-то уже привычно в этом году радуется, что синие (конечно же, баклажаны) в этом году дешевые, покупатель решил выяснить:

– И почему это синие так называются? Они же фиолетовые.

С этого и началась дискуссия:

– Бывают и другие цвета.

– Это не настоящие.

– Как это не настоящие?! Они и почти красными бывают, зелеными, другими.

– А называются синими…

– Так только в Одессе они зовутся – «синенькие».

– Красные синие?.. Может, это помидоры были?

– Вы меня дураком считаете?

Продавец долго держался, слушая о цветовой палитре «настоящих синих», потом не выдержал:

– Вы покупать синие собираетесь? Если нет, то выяснять отношения идите в другое место.

– Какие там отношения? Мы же о ваших синих.

– А они у меня классические, что не видите?

Первый покупатель снова спрашивает о своем:

– И почему фиолетовые баклажаны называются синими?

– Почему, почему… Потому что фиолетовые синие – настоящие…

Привоз в октябре, синие

А теперь – о сегодняшних подлинных ценах на Привозе.

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 30-35 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 35-90 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 20-35 грн;
  • огурцы – 40-80 грн;
  • сладкий перец – 30-60 грн;
  • баклажаны – 25-30 грн;
  • капуста – 35-50 грн;
  • чеснок – 130-140 грн;
  • морковь – 25-30 грн;
  • зелень в пучках – от 15-20 грн.
На Привозе в октябре
Привоз в октябре, помидоры
Привоз в октябре, овощи
Овощи на Привозе
Перец на Привозе
Привоз: овощи-фрукты

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 25-40 грн;
  • груши – 35-80 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 70-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • персики — 50-120 грн;
  • сливы – 20-45 грн;
  • абрикосы – 70-80 грн;
  • арбузы – 10-12 грн;
  • дыни – 25-35 грн;
  • виноград — 50-90 грн.
Яблоки на Привозе
Виноград на Привозе
Овощи и фрукты на Привозе в октябре

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 38-80 грн;
  • брынза – 160-250 грн;
  • творог – 80-120 грн.
Молочная продукция на Привозе
Привоз: молочный корпус

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть — 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

На Привозе: сало-колбаса

Свинина

  • задняя часть – 170-180 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Цены на рыбу на одесском Привозе

  • толстолобик – 80-110 грн;
  • караси – 50-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 120-190 грн;
  • карп – 60-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на октябрьском Привозе: «А помидоры еще будут?»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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