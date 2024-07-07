«Ты мое черное и белое»: старый одесский фасад украсили позитивными рисунками (фото)

«Ты мое черное и белое»: старый одесский фасад украсили позитивными рисунками (фото)

На углу улиц Польской и Жуковского (пока уличный указатель – с таким названием, хотя это уже улица Леси Украинки) есть очень позитивное место. Всего два настенных рисунка, а смотреть не просто приятно, возникает желание изучать и улыбаться. Несмотря на жару…

Стрит-арты появились не так уж давно, как рассказала мне местная жительница. Женщина говорит, что они, такие радостные и милые, стали украшением старой небольшой пристройки. Теперь взгляд притягивают, глазам приятно… Да, еще немного позитива во время войны…

Одесса: позитив в дни войны

Стрит-арт по-одесски в нашим тяжелые времена стал совсем другим. Мы радовались каждому новому патриотическому пушистику и, уверена, будем радоваться еще.

Но эти две настенные картины другие – они о любви и мирной жизни. Это своеобразное признание в любви, несмотря ни на военное время, ни на все, что почти коренным образом изменило нашу жизнь.

Стрит-арт в Одессе

Вы же только вчитайтесь: «Я люблю только тебя, Богом данную мне, сердце мое пылает! Ты мое черное и белое… Ты – моя (далее знак вечности)»…

А сама картина на стене – это Одесса, такая разная, знакомая и не знакомая. Но, прежде всего, наполненная солнцем и радостью. И главным – надеждой!

Одесский стрит-арт

Стрит-арт с другой стороны пристройки иной. Но (вы же только присмотритесь!) – наш, одесский, и тоже позитивный. А еще немного загадочный… А в такую жару – еще и очень в тему!

Красочный фасад в Одессе

Признание в любви в Одессе

Так что добавляем вам еще немного позитива. Кстати, а вы уже видели эти две небольшие настенные картины на пересечении двух улиц в историческом центре города?..

Позитив по-одесски, стрит-арт

Рисунок на фасаде одесского дома

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua