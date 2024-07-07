«Ты мое черное и белое»: старый одесский фасад украсили позитивными рисунками (фото)

Стрит-арты появились не так уж давно, как рассказала мне местная жительница. Женщина говорит, что они, такие радостные и милые, стали украшением старой небольшой пристройки. Теперь взгляд притягивают, глазам приятно… Да, еще немного позитива во время войны…

Стрит-арт по-одесски в нашим тяжелые времена стал совсем другим. Мы радовались каждому новому патриотическому пушистику и, уверена, будем радоваться еще.

Но эти две настенные картины другие – они о любви и мирной жизни. Это своеобразное признание в любви, несмотря ни на военное время, ни на все, что почти коренным образом изменило нашу жизнь.

Вы же только вчитайтесь: «Я люблю только тебя, Богом данную мне, сердце мое пылает! Ты мое черное и белое… Ты – моя (далее знак вечности)»…

А сама картина на стене – это Одесса, такая разная, знакомая и не знакомая. Но, прежде всего, наполненная солнцем и радостью. И главным – надеждой!

Стрит-арт с другой стороны пристройки иной. Но (вы же только присмотритесь!) – наш, одесский, и тоже позитивный. А еще немного загадочный… А в такую жару – еще и очень в тему!

Так что добавляем вам еще немного позитива. Кстати, а вы уже видели эти две небольшие настенные картины на пересечении двух улиц в историческом центре города?..

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