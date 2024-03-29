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Что отмечать в апреле: список церковных и профессиональных праздников

Что отмечать в апреле: список церковных и профессиональных праздников

Наш календарь основных религиозных, государственных и профессиональных праздников на апрель поможет вам не пропустить нужную дату.

Напомним, что с переходом на новоюлианский календарь Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) некоторые церковные праздники теперь отмечаются на 13 дней раньше. Весь апрель продолжается Великий пост, кроме того на этот месяц приходятся Лазарева суббота и Вербное воскресенье. Этот период праздников общий для верующих, живущих по новоюлианскому и юлианскому календарям.

Церковные праздники в апреле

  • 6 апреля — Поминовение усопших
  • 7 апреля — Третья неделя Великого поста, Крестопоклонная. Благовещение — по юлианскому календарю
  • 13 апреля — Поминовение усопших
  • 14 апреля — Четвертая неделя Великого поста. Преподобного Иоанна Листвичника
  • 21 апреля — Пятая неделя Великого поста. Преподобной Марии Египетской
  • 27 апреля — Лазарева суббота. Воскресение праведного Лазаря.
  • 28 апреля — Шестая неделя Великого поста. Вход Господен в Иерусалим. Вербное воскресенье.
  • 29 апреля — начало Страстной недели.

Профессиональные праздники в апреле

В апреле много профессиональных праздников — поздравьте своих родных и знакомых.

  • 1 апреля — День смеха
  • 4 апреля — День веб-мастера
  • 7 апреля — День геолога. Всемирный день здоровья
  • 8 апреля — Международный день ромов
  • 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
  • 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины. Всемирный день авиации и космонавтики
  • 15 апреля — День работников уголовного розыска Украины. Международный день культуры
  • 17 апреля — День пожарной охраны
  • 18 апреля — День памятников истории и культуры
  • 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права. Всеукраинский день психолога
  • 24 апреля — Международный день секретаря
  • 26 апреля — Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе
  • 27 апреля — Всемирный день дизайнера
  • 28 апреля — Всемирный день охраны труда
  • 29 апреля — Международный день танца
  • 30 апреля — День пограничника Украины
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