Что отмечать в апреле: список церковных и профессиональных праздников

Наш календарь основных религиозных, государственных и профессиональных праздников на апрель поможет вам не пропустить нужную дату.
Напомним, что с переходом на новоюлианский календарь Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) некоторые церковные праздники теперь отмечаются на 13 дней раньше. Весь апрель продолжается Великий пост, кроме того на этот месяц приходятся Лазарева суббота и Вербное воскресенье. Этот период праздников общий для верующих, живущих по новоюлианскому и юлианскому календарям.
Церковные праздники в апреле
- 6 апреля — Поминовение усопших
- 7 апреля — Третья неделя Великого поста, Крестопоклонная. Благовещение — по юлианскому календарю
- 13 апреля — Поминовение усопших
- 14 апреля — Четвертая неделя Великого поста. Преподобного Иоанна Листвичника
- 21 апреля — Пятая неделя Великого поста. Преподобной Марии Египетской
- 27 апреля — Лазарева суббота. Воскресение праведного Лазаря.
- 28 апреля — Шестая неделя Великого поста. Вход Господен в Иерусалим. Вербное воскресенье.
- 29 апреля — начало Страстной недели.
Профессиональные праздники в апреле
В апреле много профессиональных праздников — поздравьте своих родных и знакомых.
- 1 апреля — День смеха
- 4 апреля — День веб-мастера
- 7 апреля — День геолога. Всемирный день здоровья
- 8 апреля — Международный день ромов
- 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
- 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины. Всемирный день авиации и космонавтики
- 15 апреля — День работников уголовного розыска Украины. Международный день культуры
- 17 апреля — День пожарной охраны
- 18 апреля — День памятников истории и культуры
- 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права. Всеукраинский день психолога
- 24 апреля — Международный день секретаря
- 26 апреля — Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе
- 27 апреля — Всемирный день дизайнера
- 28 апреля — Всемирный день охраны труда
- 29 апреля — Международный день танца
- 30 апреля — День пограничника Украины