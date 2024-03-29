Что отмечать в апреле: список церковных и профессиональных праздников

Напомним, что с переходом на новоюлианский календарь Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) некоторые церковные праздники теперь отмечаются на 13 дней раньше. Весь апрель продолжается Великий пост, кроме того на этот месяц приходятся Лазарева суббота и Вербное воскресенье. Этот период праздников общий для верующих, живущих по новоюлианскому и юлианскому календарям.

Церковные праздники в апреле

6 апреля — Поминовение усопших

7 апреля — Третья неделя Великого поста, Крестопоклонная. Благовещение — по юлианскому календарю

13 апреля — Поминовение усопших

14 апреля — Четвертая неделя Великого поста. Преподобного Иоанна Листвичника

21 апреля — Пятая неделя Великого поста. Преподобной Марии Египетской

27 апреля — Лазарева суббота. Воскресение праведного Лазаря.

28 апреля — Шестая неделя Великого поста. Вход Господен в Иерусалим. Вербное воскресенье.

29 апреля — начало Страстной недели.

Профессиональные праздники в апреле

В апреле много профессиональных праздников — поздравьте своих родных и знакомых.