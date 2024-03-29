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Що відзначати у квітні: список церковних і професійних свят

Що відзначати у квітні: список церковних і професійних свят

Наш календар основних релігійних, державних і професійних свят на квітень допоможе вам не пропустити потрібну дату.

Нагадаємо, що з переходом на новоюліанський календар Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) деякі церковні свята тепер відзначаються на 13 днів раніше. Увесь квітень триває Великий піст, крім того, на цей місяць припадають Лазарева субота і Вербна неділя. Цей період свят спільний для вірян, які живуть за новоюліанським та юліанським календарями.

Церковні свята у квітні

  • 6 квітня – Поминання покійних
  • 7 квітня – Третій тиждень Великого посту, Хрестопоклонний. Благовіщення – за юліанським календарем
  • 13 квітня – Поминання покійних
  • 14 квітня – Четвертий тиждень Великого посту. Преподобного Іоанна Ліствичника
  • 21 квітня – П’ятий тиждень Великого посту. Преподобної Марії Єгипетської
  • 27 квітня – Лазарева субота. Воскресіння праведного Лазаря.
  • 28 квітня – Шостий тиждень Великого посту. Вхід Господній в Єрусалим. Вербна неділя.
  • 29 квітня – початок Страсного тижня.

Професійні свята у квітні

У квітні багато професійних свят – привітайте своїх рідних і знайомих.

  • 1 квітня – День сміху
  • 4 квітня – День веб-майстра
  • 7 квітня – День геолога. Всесвітній день здоров’я
  • 8 квітня – Міжнародний день ромів
  • 11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
  • 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України. Всесвітній день авіації та космонавтики
  • 15 квітня – День працівників карного розшуку України. Міжнародний день культури
  • 17 квітня – День пожежної охорони
  • 18 квітня – День пам’яток історії та культури
  • 23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права. Всеукраїнський день психолога
  • 24 квітня – Міжнародний день секретаря
  • 26 квітня – Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу
  • 27 квітня – Всесвітній день дизайнера
  • 28 квітня – Всесвітній день охорони праці
  • 29 квітня – Міжнародний день танцю
  • 30 квітня – День прикордонника України
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