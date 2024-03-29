Що відзначати у квітні: список церковних і професійних свят

Наш календар основних релігійних, державних і професійних свят на квітень допоможе вам не пропустити потрібну дату.
Нагадаємо, що з переходом на новоюліанський календар Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) деякі церковні свята тепер відзначаються на 13 днів раніше. Увесь квітень триває Великий піст, крім того, на цей місяць припадають Лазарева субота і Вербна неділя. Цей період свят спільний для вірян, які живуть за новоюліанським та юліанським календарями.
Церковні свята у квітні
- 6 квітня – Поминання покійних
- 7 квітня – Третій тиждень Великого посту, Хрестопоклонний. Благовіщення – за юліанським календарем
- 13 квітня – Поминання покійних
- 14 квітня – Четвертий тиждень Великого посту. Преподобного Іоанна Ліствичника
- 21 квітня – П’ятий тиждень Великого посту. Преподобної Марії Єгипетської
- 27 квітня – Лазарева субота. Воскресіння праведного Лазаря.
- 28 квітня – Шостий тиждень Великого посту. Вхід Господній в Єрусалим. Вербна неділя.
- 29 квітня – початок Страсного тижня.
Професійні свята у квітні
У квітні багато професійних свят – привітайте своїх рідних і знайомих.
- 1 квітня – День сміху
- 4 квітня – День веб-майстра
- 7 квітня – День геолога. Всесвітній день здоров’я
- 8 квітня – Міжнародний день ромів
- 11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
- 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України. Всесвітній день авіації та космонавтики
- 15 квітня – День працівників карного розшуку України. Міжнародний день культури
- 17 квітня – День пожежної охорони
- 18 квітня – День пам’яток історії та культури
- 23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права. Всеукраїнський день психолога
- 24 квітня – Міжнародний день секретаря
- 26 квітня – Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу
- 27 квітня – Всесвітній день дизайнера
- 28 квітня – Всесвітній день охорони праці
- 29 квітня – Міжнародний день танцю
- 30 квітня – День прикордонника України