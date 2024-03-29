Що відзначати у квітні: список церковних і професійних свят

Нагадаємо, що з переходом на новоюліанський календар Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) деякі церковні свята тепер відзначаються на 13 днів раніше. Увесь квітень триває Великий піст, крім того, на цей місяць припадають Лазарева субота і Вербна неділя. Цей період свят спільний для вірян, які живуть за новоюліанським та юліанським календарями.

Церковні свята у квітні

6 квітня – Поминання покійних

7 квітня – Третій тиждень Великого посту, Хрестопоклонний. Благовіщення – за юліанським календарем

13 квітня – Поминання покійних

14 квітня – Четвертий тиждень Великого посту. Преподобного Іоанна Ліствичника

21 квітня – П’ятий тиждень Великого посту. Преподобної Марії Єгипетської

27 квітня – Лазарева субота. Воскресіння праведного Лазаря.

28 квітня – Шостий тиждень Великого посту. Вхід Господній в Єрусалим. Вербна неділя.

29 квітня – початок Страсного тижня.

Професійні свята у квітні

У квітні багато професійних свят – привітайте своїх рідних і знайомих.