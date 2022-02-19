О базовых потребностях: пожилые люди, убитые дороги и смартфоны от власти

Врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Иван Черненко размышляет о том, могут ли смартфоны от власти улучшить жизнь пожилых людей в Украине.

Иван Черненко:

«Смартфон нифига не базовая потребность»

«Однажды в супермаркете, когда я покупал овощи, ко мне подошла пожилая женщина, небольшая ростом, и что-то неразборчиво спросила, показывая на тыкву. Еще до этого я заметил ее, она тянула ногу и мой профдеформированный мозг сразу выставил диагноз, но где-то на краю сознания, так тихонько.

Тянет ногу, правая рука висит, асимметрия лица и нарушение речи. Она перенесла инсульт в прошлом, наконец-то дошло до меня. И хотя диагноз я выставил автоматом сразу, у меня был диссонанс, потому что я не привык видеть таких людей в супермаркете. Короче, задавая вопросы, понял, что она хочет купить тыкву.

Взвесил ей тыкву. И она потолкала тачку дальше. На кассе мы снова встретились, и я помог ей сложить все в сумку. Было видно, что она не в первый раз здесь покупает, хотя раньше я ее не видел.

Я предложил помочь, подробно объяснил, что могу донести сумку, куда надо. Мне казалось, важно объяснять и озвучивать все, чтобы она не испугалась.

Метров сто мы шли убитой дорожкой с кучей камней, и я про себя материл местные власти. Когда ты молод и здоров, то не замечаешь камни, другое дело — когда рядом идет человек с инвалидностью или когда ты и являешься этим человеком.

Так вот сегодня, думая о смартфонах от власти, вспомнил этот случай. В нашей стране почти отсутствует инфраструктура для людей с инвалидностью. Отсутствует адекватная социальная служба, дома престарелых, хосписы. Нет, не самые плохие палаты в больнице, которые назвали хосписом, а нормальные, человечные.

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Но смартфоны… Вот как смартфон улучшит жизнь этой женщине? Он сделает прохождение убитой дорожки более удобным?

Но вот что стоило бы сделать – создать реестр таких людей. Не просто списочек, а карту, изучить их маршруты, убедиться, что маршрут безопасен и удобен. Есть ли пандусы или есть у этого человека все необходимое, чтобы чувствовать себя полноценным гражданином и свободно, например, ходить в магазин.

Если мы не видим людей с инвалидностью, это не значит, что их нет. Они есть и их много, но они сидят по домам, потому что власть имущие зачастую безразличны к их нуждам, к тому, что нет пандуса или удобного тротуара. Но теперь у них будет смартфон.

Это победа!

P.S. Всегда есть базовые потребности и дополнительные. Так вот, смартфон нифига не базовая потребность, обеспечьте необходимый минимум, инфраструктуру, а затем раздавайте железяки с экранчиком, которую тут же продадут, чтобы купить продукты.

И я рад, что те, кто пишет «моя бабушка обрадуется», честно, рад, но есть те, кого зимой привозят в больницу тупо поесть и погреться, и им действительно не до смартфона.

И моя бабушка, которая помнила пирожки из отрубей и травы, потому что все забрали румыны, а потом всю жизнь пахала на поле, была бы, мягко говоря, удивлена, если бы ей смартфона принесли. Потому что в ее мировоззрении это деньги на ветер. И где-то я с ней согласен, потому что это нифига не базовая потребность.

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