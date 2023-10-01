Що це за подія – День літньої людини

Відзначати День людей похилого віку спочатку розпочали у скандинавських країнах. Ідея прижилася та поширилася по всій Європі, а з 1990 року ООН зробила цей день міжнародним.

З одного боку свято – привід нагадати своїм батькам, бабусі та дідусям, що ми любимо їх, пам’ятаємо і дбаємо. З іншого боку – ця дата має на меті привернути увагу до незахищеності людей похилого віку, часто несправедливості та жорстокості щодо літніх людей.

Дискримінація за віковою ознакою все ще дуже поширена, тому що варто розуміти – саме завдяки таким людям ми маємо наше життя та добробут. Адже саме люди похилого віку мають величезний життєвий і професійний досвід.

Хто вважається людиною похилого віку?

Всесвітня організація охорони здоров’я запропонувала класифікацію, згідно з якою:

люди віком від 60 до 74 років належать до людей похилого віку;

від 75 до 89 – до людей похилого віку;

кому виповнилося 90 і більше років – до довгожителям.

У суспільній свідомості під людьми похилого віку зазвичай маються на увазі пенсіонери. Однак це досить умовний критерій, оскільки чоловіки йдуть на пенсію пізніше за жінок, а пенсійний вік у різних країнах може значно відрізнятися.

Скільки людей похилого віку у світі та в Україні?

За прогнозами, до 2050 року частка літнього населення світі досягне приблизно 20%. Найбільш високі показники очікуються в країнах, що розвиваються.

На даний момент в Україні мешкає понад 11 мільйонів пенсіонерів.

Дискримінація за віком

Статистика свідчить про те, що кожна шоста людина похилого віку стикається з несумлінним ставленням з боку родичів, знайомих, сусідів або незнайомих людей.

Старість часто супроводжується зміною звичного життя, захворюваннями, важкими емоційними переживаннями. Після виходу на пенсію люди часто опиняються поза активним соціальним життям і відчувають труднощі з адаптацією до умов суспільства, що швидко змінюються.

Такі люди часто стикаються з віковою дискримінацією, опиняються за межею бідності і зазнають жорстокого поводження. Відбувається це через нехтування ними через передбачувані вікові зміни в роботі мозку і передбачувану нездатність працювати або займатися суспільною діяльністю.

Найбільш поширеною формою зловживання щодо людей похилого віку є фінансове використання та здирництво. Приблизно 90% випадків жорстокого поводження і занедбаності людей похилого віку винні члени їх сім’ї.

Якість життя людей похилого віку значно погіршили епідемія коронавірусу і війна. Крім загроз для їхнього життя та безпеки, люди похилого віку наражаються на соціальне приниження, позбавляються необхідної медичної допомоги, можливості вільного пересування, гідної роботи та соціальних виплат.

Медична допомога та гідне лікування мають велике значення для людей похилого віку, оскільки рання діагностика захворювань та їх правильне лікування позитивно впливають на якість життя цієї категорії громадян.

Цей день – символ єдності поколінь, чудова можливість висловити подяку батькам, матерям, бабусям та дідусям, пенсіонерам та всім людям похилого віку за їх внесок у розвиток країни, за багаторічну самовіддану працю, доброту та мудрість.

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