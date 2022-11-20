Что делать, если в медучреждении отказывают в бесплатных услугах?

Если медучреждение заключило договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), подавляющая часть услуг в нем бесплатны. И если вам отказывают в бесплатной помощи, вы можете подать жалобу.
КОМУ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ?
- Если отказывает в бесплатной услуге врач, напишите жалобу главному врачу учреждения.
- Если отказывают на уровне руководства больницы, напишите жалобу в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе. Или владельцу медучреждения – соответствующему органу местной власти. Как правило, в названии больницы указано, кто собственник. Если не удается решить проблему на местном уровне, подайте жалобу в НСЗУ, позвонив в контакт-центр*, или письмом по почтовому адресу: г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19, индекс 04073, или по электронному адресу info@nszu.gov.ua.
В жалобе следует указать следующие данные:
- фамилию, имя и отчество, дату рождения;
- дату отказа в медицинской услуге;
- полное название медучреждения – эту информацию можно получить в регистратуре, на сайте местного департамента здравоохранения или в контакт-центре НСЗУ;
- должность, фамилию, имя и отчество человека, который нарушил ваши права;
- подробное описание ситуации: в чем именно отказали (или требовали деньги), при каких обстоятельствах, какую сумму вы потратили за услуги или какую сумму от вас требовали;
- контакты, по которым можно связаться с вами: номер телефона, электронная почта.
ВАЖНО! В контакт-центр НСЗУ звоните по телефону 16-77. Здесь можно узнать, заключило ли медучреждение договор с Национальной службой здоровья, а также — бесплатна ли необходимая услуга.
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