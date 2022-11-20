Что делать, если в медучреждении отказывают в бесплатных услугах?

Сновидения – продукт работы человеческого мозга В народе давно бытует мнение, что все увиденное во сне имеет значение. Еще издревле простые люди искали толкование сновидениям, а позже изучением сна и его явлений начала заниматься научная медицина. ПОДРОБНЕЕ

Какие болезни вылечат алоэ и подорожник: что не так с советской медициной? Говорят, что во времена Советского Союза медицина была самой лучшей, а главное – бесплатной и доступной. Хотя многие могут поспорить с этим мнением и доказать обратное. Как минимум работал «железный занавес», который мешал идти в ногу со всем миром. Только вспомните, как лечили нас в то время, – от ингаляций картошкой до прикладывания к ране подорожника. ПОДРОБНЕЕ

Хронический пиелонефрит Чаще заболевание появляется как следствие неправильного лечения острого периода. В некоторых случаях наблюдается первичный хронический процесс. ПОДРОБНЕЕ

Грыжа шейного отдела – скрытые опасности заболевания Сидячая работа, малоподвижный образ жизни, всевозможные вредные привычки и возрастные изменения – все это может вызывать дискомфортные ощущения и ноющие боли в шее, которые являются первыми яркими признаками грыжи шейного отдела. К сожалению, многие пациенты не воспринимают всерьез это заболевание, не понимая, какие опасные последствия оно может за собой привлечь. ПОДРОБНЕЕ