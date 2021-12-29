Что будет с ценами на недвижимость в 2022 году?

Вопреки ожиданиям экспертов, спрос на недвижимость за время карантина вырос. Вместо того, чтобы придержать свои деньги в условиях неопределенности и постоянных локдаунов, украинцы покупали квадратные метры. Наравне со спросом существенно подросли цены на жилье.

Давайте посмотрим, сохранится ли эта тенденция в 2022 году.

Насколько сильно подорожали квартиры в 2021 году?

Лидер по росту цен — это рынок первичной недвижимости. Цены на квартиры поднялись более чем на 20-30%, в зависимости от класса новостройки. Если в 2020 году стоимость квадратного метра в жилом комплексе комфорт-класса начиналась от 750 долларов, то сейчас это уже 1000 долларов, подчеркивает директор строительной компании «Будова» Николай Куцак.

К концу года средняя цена однокомнатной квартиры от застройщика в Одессе составляет уже 30 тысяч долларов, двухкомнатной – 38 тысяч долларов, трехкомнатной — 45 тысяч долларов.

Вслед за первичкой поднялись цены на вторичное жилье. В среднем они выросли на 15%. Самыми востребованными были квартиры в типовых домах советской застройки площадью до 50 квадратных метров.

Почему цены на квартиры растут?

Это связано в первую очередь с высоким спросом на недвижимость, но есть и другие причины. Стоимость стройматериалов и строительных работ в 2021 году увеличилась в среднем на 30-40%. Газ в Европе рекордно подорожал, это сказалось на ценах. Если раньше кубометр газа можно было купить за 300 долларов, то сейчас цены достигают отметки в 2000 долларов. Федерация украинских работодателей сообщала, что из-за этого многие промышленные предприятия станут убыточными, ведь газ нужен им для производства.

Зарплаты в строительной отрасли тоже выросли. Разнорабочие в среднем получают 650-750 гривен за смену, а специалисты от 1500 гривен. По словам президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, за эти деньги в Киеве уже довольно сложно найти людей на стройку.

Эксперты говорят, что ценам на недвижимость некуда падать — снизу поджимает растущая себестоимость. У застройщиков нет причин, чтобы отказываться от части своей прибыли. Количество сделок будет понемногу снижаться, но что касается объема денег, то рынок будет расти.

Что будет с ценами на недвижимость в 2022 году?

Пандемия коронавируса и экономическая ситуация в стране продолжат диктовать свои условия, считают аналитики Ассоциации специалистов по недвижимости. Стоимость квартир на первичном рынке в Одессе может вырасти на 5-7% в первом полугодии 2022 года. Причем, с января по март не стоит ожидать каких-либо особых ценовых изменений, подчеркивают специалисты.

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Подорожание природного газа и других энергоресурсов приведет к сокращению объемов производства, уверен глава правления международной организации The Wall-Ukraine Виталий Грусевич. Это неизбежно приведет к повышению цен на недвижимость.

На вторичке ситуация может быть более стабильной и рост может не превысить 1% в первом полугодии. Что будет дальше, сложно сказать. Директор City Development Solutions Роман Герасимчук говорит, что уровень цен на вторичном рынке становится некомфортным для покупателя. Поэтому продать квартиру без чувствительной скидки может быть сложнее.

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