Одесский облсовет до ноября 2024 года «сотрудничал» с консульством россии

На этот факт указывает информация об иностранных дипломатических учреждениях на территории Одесского региона в разделе “Международное сотрудничество” на сайте Одесского областного совета.

Там, вплоть до 19 ноября 2024 года, наряду с другими действующими дипучреждениями, присутствовало консульство Российской Федерации.

А после вмешательства журналистов, которые попросили облсовет объяснить, что это у нас за “сотрудничество” с РФ, доступ к странице убрали.

По всей видимости, сейчас страницу редактируют. Вопрос, почему это не было сделано до сих пор, остается открытым.

Напомним, что 22 февраля 2022 года работники российского консульства в Одессе сжигали документы. А 23 февраля сняли со здания русский флаг и покинули территорию консульства.

А весной 2023 года депутаты Одесского горсовета направили обращение в Кабмин, чтобы решить вопрос с российским консульством на Гагаринском плато, 14. Речь шла о национализации российского имущества в пользу государства.

В итоге было принято решение о нецелесообразности “принудительного изъятия объектов права собственности российской федерации”, учитывая позицию МИД Украины о необходимости соблюдения норм международного права.