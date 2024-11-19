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Одесский облсовет до ноября 2024 года «сотрудничал» с консульством россии

Одесский облсовет до ноября 2024 года «сотрудничал» с консульством россии

Консульство Российской Федерации, которое до полномасштабного вторжения находилось на Гагаринском плато в Аркадии, до сегодняшнего дня в официальных источниках значилось как действующее.

На этот факт указывает информация об иностранных дипломатических учреждениях на территории Одесского региона в разделе “Международное сотрудничество” на сайте Одесского областного совета.

Там, вплоть до 19 ноября 2024 года, наряду с другими действующими дипучреждениями, присутствовало консульство Российской Федерации. 

А после вмешательства журналистов, которые попросили облсовет объяснить, что это у нас за “сотрудничество” с РФ, доступ к странице убрали.

консульство

По всей видимости, сейчас страницу редактируют. Вопрос, почему это не было сделано до сих пор, остается открытым.

Напомним, что 22 февраля 2022 года работники российского консульства в Одессе сжигали документы. А 23 февраля сняли со здания русский флаг и покинули территорию консульства.

А весной 2023 года депутаты Одесского горсовета направили обращение в Кабмин, чтобы решить вопрос с российским консульством на Гагаринском плато, 14. Речь шла о национализации российского имущества в пользу государства.

В итоге было принято решение о нецелесообразности “принудительного изъятия объектов права собственности российской федерации”, учитывая позицию МИД Украины о необходимости соблюдения норм международного права.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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