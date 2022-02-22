Минские соглашения: кто и для чего их подписывал

Большинство украинцев поверхностно знакомы с содержанием Минских соглашений. Но согласно социологическим опросам, более 60% опрошенных хотят их пересмотреть. А каждый пятый считает, что Украина должна выйти из этого переговорного процесса. Об этом свидетельствует отчет группы «Рейтинг».

Давайте разберемся, откуда взялись эти соглашения и почему многим они не нравятся.

Что такое Минские соглашения?

Это несколько документов 2014-2015 годов, подписанных в Минске. Их главная цель — прекратить войну и вернуть оккупированные территории в состав Украины. Так называемые «ЛНР» и «ДНР» должны прекратить свое существование. После выполнения Минских соглашений они станут отдельными районами Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) с особым статусом.

Минские соглашения нельзя считать международным договором: украинский и российский парламенты их не ратифицировали. Со стороны Украины документы подписывал второй президент Леонид Кучма, со стороны России — посол в Украине Михаил Зурабов, со стороны ОБСЕ — посол Хайди Тальявини. Также есть подписи представителей «ЛДНР» Захарченко и Плотницкого без указания их статуса.

Соглашения предусматривают следующие шаги на пути к мирному урегулированию:

Немедленное и полное прекращение огня

Отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения

Мониторинг ОБСЕ за прекращением огня

Начало переговоров о проведении местных выборов в ОРДЛО

Помилование и амнистия в ОРДЛО

Освобождение и обмен заложников по принципу «всех на всех»

Организация гуманитарной помощи

Восстановление выплаты пенсий и работы украинских банков, а также восстановление налогообложения в рамках правового поля Украины

Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны Украины в первый день после местных выборов

Вывод всех иностранных вооруженных формирований и наемников, разоружение всех незаконных групп

Проведение конституционной реформы и предоставление ОРДЛО особого статуса

Начало диалога по вопросам местных выборов с представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей

Активизация работы Трехсторонней контактной группы

Все эти договоренности нужно было реализовать до декабря 2015 года. Но за 7 лет с момента подписания Минских соглашений, ни один пункт не был полностью выполнен.

Почему нет прогресса по Минским соглашениям?

Украина и Россия не могут придти к единому мнению — в каком порядке должны выполняться пункты соглашения. Больше всего споров вызывает проведение выборов. Пока в ОРДЛО находятся незаконные вооруженные формирования и нет контроля над границей с РФ, выборы проводить бессмысленно, считает украинская сторона. Переговоры по этому вопросу давно зашли в тупик.

Ситуация усугубляется еще и тем, что Россия отказывается признавать себя стороной Минских соглашений. Она хочет, чтобы Украина напрямую договаривалась с непризнанными республиками по вопросу выборов, как это записано в соглашениях.

Но Украина не собирается общаться с оккупационными администрациями, которые полностью контролируются Россией. Вместо этого украинская сторона ввела в Трехстороннюю контактную группу представителей Луганска и Донецка, которые покинули оккупацию. Эти люди имеют право представлять ОРДЛО, несмотря на то, что временно там не проживают. Россиянам такой подход не нравится.

Что такое формула Штайнмайера?

Это попытка реанимировать Минские соглашения. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил временно предоставить ОРДЛО особый статус и провести там местные выборы. После того, как ОБСЕ признает результаты этих выборов, можно будет говорить о постоянном особом статусе.

Но переговоры ни к чему не привели, хотя стороны и подписали формулу Штайнмайера в 2019 году. Украина не согласилась проводить выборы, пока на территории ОРДЛО находятся вооруженные боевики и российские войска.

Что будет с Минскими соглашениями после признания россиянами «ЛНР» и «ДНР»?

Россия фактически вышла из соглашений. Официальное признание оккупированных территорий и ввод туда российских войск означает, что провести там местные выборы и восстановить контроль на границе с РФ будет невозможно.

Представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе украинской делегации Денис Казанский считает, что Минские соглашения теряют смысл. После признания Путиным независимости псевдореспублик «нет предмета» Минских соглашений, подчеркнул участник Трехсторонней контактной группы.

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Фото: Bigkyiv, OSCE

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