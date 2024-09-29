Четыре несломленных украинских города отмечают сегодня день рождения

Несокрушимому Мариуполю – 246 лет

В последнее воскресенье сентября День города отмечает несокрушимый город Мариуполь. Эту дату городской совет назначил в 2018 году к празднованию 240-летия города.

Десять лет назад, 13 июня 2014 года, Мариуполь был освобожден от российских оккупантов, тогда город был в оккупации месяц. Но с начала полномасштабной войны Мариуполь был снова захвачен.

Но Украина не теряет надежды вернуть город под свой контроль.

«Мариуполь – это больше, чем здания и дороги. Мариуполь – это каждый из нас. Несмотря на оккупацию, наш город живет в сердцах людей, которые не потеряли веру и любовь к своему дому. Наш дух крепок, а громада сохранена и остается единой. Мы поддерживаем друг друга, волонтерим и работаем над проектами восстановления. Мы обязательно победим и вернемся домой. Мариуполь снова станет тем местом, где царит мир, развитие и жизнь!»,

– написал сегодня мэр города Вадим Бойченко.

Город черешневых садов отмечает 240-летие

В этот же день свое 240-летие отмечает и Мелитополь – город на юго-востоке Украины, основанный в 1784 году. Он расположен на правом берегу реки Молочной в Запорожской области. Это второй по величине областной центр после Запорожья, административный центр Мелитопольского района, славящийся своими черешневыми садами. Здесь часто можно встретить напоминание о бренде «Мелитопольская черешня» в виде фотозон, панно и прочего декора.

До полномасштабной войны Мелитополь отмечал День города массовыми гуляниями, грандиозной ярмаркой и выставкой товаров местного производства. Но поскольку с 1 марта 2022 года город находится под российской оккупацией, свой юбилей вынужденные из-за войны покинуть свой родной город мелитопольцы сегодня отмечают в Киеве, Запорожье, Днепре и Львове – именно здесь работают общественные центры, помогающие мелитопольцам. С 27 сентября в этих городах проходит ряд праздничных мероприятий, призванных напомнить: Мелитополь – это Украина!

Оккупирована, затоплена, несломлена: Новой Каховке – 74 года

Новая Каховка – город в Херсонской области, расположенный на левом берегу Днепра. Официально день рождения Новой Каховки – в феврале, но, по сложившейся традиции, День города массово отмечается в последнее воскресенье сентября. И сегодня, 29 сентября, Новой Каховке исполнилось 74 года.

Это сравнительно молодой город – он появился на месте села Ключевого в 1950 году. Новую Каховку основали одновременно с началом строительства Каховской ГЭС как поселок строителей.

С самого начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, город оккупировали российские войска. А 6 июня 2023 года в результате подрыва Каховской ГЭС Новую Каховку затопило вплоть до центра города…

Да, возможно, сегодня горожанам вовсе не до празднований Дня города… Но все же они верят и надеются, что еще не раз соберутся в этот день на главной площади своего украинского города и неоднократно проведут главный атрибут праздника – фестиваль виноградарства.

Несгибаемый город мужественных людей: сегодня – День Кременчуга

Сегодня, 29 сентября, День города отмечает еще один украинский город – Кременчуг. Именно в этот день в 1943 году город был освобожден от нацистских захватчиков.

Кременчуг – один из крупнейших промышленных городов Украины, расположенный в Полтавской области. Кроме промышленного значения, от 26 июля 2001 по решению Кабмина Кременчуг пополнил и список исторически населенных мест нашей страны. По подсчетам 2021 года, здесь проживало 217 тысяч человек.

Во время полномасштабной войны этот день не отличается многолюдными праздничными мероприятиями. Тем не менее, кременчужане помнят об этом празднике и уважают героев, сражавшихся против империи зла во время Второй мировой войны.

«Кременчуг – несгибаемый город мужественных людей! История Кременчуга доказывает, что его жители никогда не терпели захватчиков и умели давать им отпор. 29 сентября 1943 – день, когда из города выгнали немецких нацистов. Мы помним этот день и чтим героев, сражавшихся против империи зла во время Второй мировой войны. Также мы боремся против империи зла сейчас. Тысячи кременчужан сражаются с оружием в руках против врага на фронте, многие из них пожертвовали своей жизнью, чтобы наше Отечество, наш город были свободными и независимыми»,

– такими словам поздравил горожан с Днем города его мэр Виталий Малецкий.

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