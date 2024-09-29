Война, день 949: оккупанты ударили по Запорожью – разрушены жилые дома, есть пострадавшие

Чем закончилась ночная атака «шахедами»

По информации Воздушных сил, в ночь на 29 сентября противник выпустил по Украине 22 ударных беспилотника (БпЛА) типа «Shahed».

Боевая работа продолжалась несколько часов. В результате наши силы противовоздушной обороны сбили 15 «шахедов» в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

Еще пять вражеских беспилотников были локационно потеряны в результате противодействия РЭБ, предварительно без последствий.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, этой ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

В Одесском районе в результате падения БпЛА повреждены крыша и остекление жилого дома, забор и три припаркованных рядом грузовика.

В Раздельнянском районе несколько беспилотников упали на открытую территорию без последующего возгорания. Погибших и пострадавших нет.

Удар по Запорожью: что известно

Воскресным утром, 29 сентября 2024 российские военные преступники нанесли массированных авиаудар управляемыми авиабомбами (КАБами) по Запорожью.

По данным Запорожской ОВА, враг сбросил на город около 10 КАБов. Разрушена многоэтажка и частные жилые дома. Есть пострадавшие.

«Россияне массированно атакуют Запорожье. Попали по жилой застройке. Занялось несколько пожаров. Частично разрушен многоквартирный дом», – сообщил этим утром глава ОВА пишет Иван Федоров.

По предварительным данным областного управления ГСЧС, число пострадавших в настоящее время выросло до 13 человек, из них двое спасены.

В одном из районом города в результате авиаудара произошло разрушение многоэтажки с 1 по 4 этажа. В ходе ликвидации последствий из-под завалов чрезвычайники спасли женщину. Пострадавшую госпитализировали.

Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание 9 автомобилей и 5 гаражей на общей площади 300 квадратных метров.

В других местах частично разрушен один одноэтажный жилой дом и еще 10 повреждены. Также пожарные ликвидировали возгорание газопровода.

Горячая ночь были а на россии

В то же время и в тылу врага эта ночь оказалась неспокойной: горело и взрывалось сразу в нескольких областях.

Стая веселых БпЛА залетела «на огонек» в Воронеж, Ростов, Ейск, Котлубань Волгоградской области (предположительно, досталось складу БК – там наблюдают детонацию).

После их визита в российских пабликах понеслись сообщения о пожарах и «работе ПВО» в вышеперечисленных областях. По данными росСМИ, всего над страной кружили от 70 до 150 беспилотников.

О ситуации на фронте на утро 29 сентября

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений, более четверти из которых приходится на Покровское направление.

По уточненной информации, 28 сентября противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением семи ракет, а также 73 авиаудара, в том числе сбросил 124 КАБа. Кроме того, враг совершил более 4700 обстрелов, из них 179 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1700 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационных ударов, в частности в районах населенных пунктов Кучеровка, Белокопытово, Студенок, Юнаковка, Сумы, Павловка, Яблоновка, Беловоды, Шиповатое, Липке, Петропавловка, Песчаное, Кившаровка, Глушковка, Новогрудок, Новогорск, Ясен евка, Каменское, Запорожье, Львов, Гавриловка, Саблуковка и Дутчаны.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Потери врага: минус еще 1170 оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки еще 1170 оккупантов стали «ближе» к украинской земле.

Потери техники врага за прошедшие сутки следующие:

9 танков;

38 бронемашин;

62 артиллерийских системы;

1 РСЗО и 1 ПВО;

93 БпЛА;

84 транспортных средства;

6 единиц спецтехники.

Слава Украине! Вместе мы обязательно победим!