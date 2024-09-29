Сегодня в Украине вспоминают жертв Бабьего Яра: об этом и других событиях 29 сентября

День памяти трагедии в Бабьем Яру

29 сентября в Украине отмечают День памяти трагедии в Бабьем Яру, чествуя жертв массовых расстрелов, совершенных нацистами во время Второй мировой войны. Именно 29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр было расстреляно около 34 тысяч евреев – жителей Киева.

Эта трагедия стала символом «Холокоста от шаров», отражая нацистскую политику массового уничтожения людей. В оккупации Киева в 1941–1943 годах в Бабьем Яру было убито примерно 100–150 тысяч человек, среди которых были не только евреи, но и ромы, советские военнопленные, подпольщики и другие. Память о трагедии Бабьего Яра всегда оставалась жива.

Всемирный день рек

Кроме того, 29 сентября отмечают Всемирный день рек, который ежегодно приходится на последнее воскресенье сентября. Этот праздник был начат с целью повышения осведомленности о важности рек и необходимости их сохранения. Реки играют ключевую роль в поддержании экосистем, снабжая водой людей, животных и растения. Они также важны для сельского хозяйства, промышленности и рекреации. Однако реки сталкиваются с многочисленными угрозами, такими как загрязнение, чрезмерный водозабор, строительство дамб и изменения климата.

Всемирный день сердца

Также 29 сентября отмечают Всемирный день сердца, начатый в 2000 году по инициативе Всемирной федерации сердца и поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНЕСКО. До 2011 года этот день отмечался в последнее воскресенье сентября, но дата была закреплена за 29 сентября. Целью Всемирного дня сердца является повышение осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях, являющихся основной причиной смертности в мире. Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 17 миллионов человек. Многих из этих заболеваний можно избежать благодаря изменениям в образе жизни, таким как здоровое питание, регулярная физическая активность, отказ от курения и уменьшение потребления алкоголя.

Международный день распространения информации о продовольственных расходах и пищевых отходах

29 сентября также празднуют Международный день распространения информации о продовольственных расходах и пищевых отходах, начатый Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году с целью повышения осведомленности о проблеме пищевых отходов и потерь. Ежегодно в мире выбрасывается около 1,3 миллиарда тонн пищи, что составляет треть всего производимого питания. Это не только экономическая проблема, но и экологическая, поскольку пищевые отходы способствуют выбросам парниковых газов, использованию большого количества воды и земельных ресурсов.

Международный день глухих

Также 29 сентября отмечают Международный день глухих, который был начат в 1958 году в честь создания Всемирной федерации глухих в 1951 году. Целью этого дня является повышение осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются люди с нарушениями слуха, а также содействие их интеграции во все сферы жизни общества. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на поддержку прав глухих людей, популяризацию жестового языка и обеспечение равного доступа к образованию, трудоустройству и услугам.

Всемирный день сетчатки

Кроме того, 29 сентября отмечают Всемирный день сетчатки, который ежегодно приходится на последнее воскресенье сентября. Целью этого дня является повышение осведомленности о важности здоровья сетчатки и проблемах, с которыми сталкиваются люди, живущие с заболеваниями сетчатки. Сетчатка – это тонкий слой светочувствительной ткани на задней части глазного яблока, который принимает сфокусированный свет от хрусталика и передает изображение через зрительный нерв мозгу. Повреждение сетчатки может привести к серьезным проблемам со зрением, таким как макулярная дегенерация и пигментная дегенерация сетчатки.

День отоларинголога

29 сентября также отмечают День отоларинголога, профессиональный праздник врачей, специализирующихся на диагностике и лечении заболеваний уха, горла и носа. Отоларингология является важной сферой медицины, поскольку эти органы играют ключевую роль в нашем здоровье и качестве жизни.

Всемирный день мигрантов и беженцев

29 сентября также отмечается Всемирный день мигрантов и беженцев. Этот праздник берет свое начало еще в 1914 году, когда Папа Пий X призвал молиться за итальянских мигрантов, вынужденно покидавших свою родину в поисках лучшей жизни за границей. С течением времени праздник приобрел более глобальный характер, распространяя свое значение на всех людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войн, преследований или экономических трудностей. Сегодня этот день является символом признания проблем, с которыми сталкиваются мигранты и беженцы, и призывом к солидарности с ними.

Кто родился 29 сентября

1518 году на свет появился Якопо Тинторетто, знаменитый итальянский мастер живописи.

В 1547 году родился Мигель де Сервантес — выдающийся испанский писатель, драматург и поэт, известный как автор романа «Дон Кихот».

в 1571 году был рожден еще один итальянский художник — Микеланджело да Караваджо, ставший знаменитым за свои новаторские картины.

1703 во Франции появился на свет Франсуа Буше, художник и мастер гравюры, чей стиль стал визитной карточкой рококо.

1758 родился Горацио Нельсон, один из самых известных британских военных деятелей, флотоводец, прославившийся своими морскими победами.

Карл Людвиг Гардинг, известный немецкий астроном, открывший астероид Юнона, родился в 1765 году.

1810 появилась на свет Элизабет Гаскелл — английская романистка, известная своими произведениями о жизни английских городов и социальных проблемах.

1845 году на украинских территориях родился Иван Карпенко-Карий, выдающийся драматург, внесший значительный вклад в развитие украинского театра.

1864 родился Мигель де Унамуно — испанский философ, писатель и общественный деятель.

1866 году на свет появился Михаил Грушевский, выдающийся украинский историк и политик, автор многих научных трудов.

В 1899 году Ласло Биро, журналист и изобретатель современной шариковой ручки, вошел в свет.

1912 родился итальянский кинорежиссер Микеланджело Антониони, чей вклад в кинематографию стал классическим.

В 1943 году родился Лех Валенса, польский политический деятель, основатель «Солидарности», президент Польши (1990–1995) и лауреат Нобелевской премии мира 1983 года.

1958 году украинский певец Анатолий Матвийчук увидел свет.

В 1976 году родился украинский футболист Андрей Шевченко, ставший обладателем «Золотого мяча» в 2004 году.

1989 родился Евгений Коноплянка, украинский футболист, известный своими выступлениями за национальную сборную.

В 1993 году на свет появился украинский гимнаст Олег Верняев, один из самых титулованных спортсменов в своей дисциплине.

Исторические события 29 сентября