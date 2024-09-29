Сегодня в Украине вспоминают жертв Бабьего Яра: об этом и других событиях 29 сентября

«Одесская жизнь» рассказывает, какие праздники и события отмечают сегодня, 29 сентября 2024 года, в Украине и мире. Также вы узнаете о том, какие значимые исторические события произошли в этот день и кто из известных людей сегодня родился.
День памяти трагедии в Бабьем Яру
29 сентября в Украине отмечают День памяти трагедии в Бабьем Яру, чествуя жертв массовых расстрелов, совершенных нацистами во время Второй мировой войны. Именно 29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр было расстреляно около 34 тысяч евреев – жителей Киева.
Эта трагедия стала символом «Холокоста от шаров», отражая нацистскую политику массового уничтожения людей. В оккупации Киева в 1941–1943 годах в Бабьем Яру было убито примерно 100–150 тысяч человек, среди которых были не только евреи, но и ромы, советские военнопленные, подпольщики и другие. Память о трагедии Бабьего Яра всегда оставалась жива.
Всемирный день рек
Кроме того, 29 сентября отмечают Всемирный день рек, который ежегодно приходится на последнее воскресенье сентября. Этот праздник был начат с целью повышения осведомленности о важности рек и необходимости их сохранения. Реки играют ключевую роль в поддержании экосистем, снабжая водой людей, животных и растения. Они также важны для сельского хозяйства, промышленности и рекреации. Однако реки сталкиваются с многочисленными угрозами, такими как загрязнение, чрезмерный водозабор, строительство дамб и изменения климата.
Всемирный день сердца
Также 29 сентября отмечают Всемирный день сердца, начатый в 2000 году по инициативе Всемирной федерации сердца и поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНЕСКО. До 2011 года этот день отмечался в последнее воскресенье сентября, но дата была закреплена за 29 сентября. Целью Всемирного дня сердца является повышение осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях, являющихся основной причиной смертности в мире. Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 17 миллионов человек. Многих из этих заболеваний можно избежать благодаря изменениям в образе жизни, таким как здоровое питание, регулярная физическая активность, отказ от курения и уменьшение потребления алкоголя.
Международный день распространения информации о продовольственных расходах и пищевых отходах
29 сентября также празднуют Международный день распространения информации о продовольственных расходах и пищевых отходах, начатый Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году с целью повышения осведомленности о проблеме пищевых отходов и потерь. Ежегодно в мире выбрасывается около 1,3 миллиарда тонн пищи, что составляет треть всего производимого питания. Это не только экономическая проблема, но и экологическая, поскольку пищевые отходы способствуют выбросам парниковых газов, использованию большого количества воды и земельных ресурсов.
Международный день глухих
Также 29 сентября отмечают Международный день глухих, который был начат в 1958 году в честь создания Всемирной федерации глухих в 1951 году. Целью этого дня является повышение осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются люди с нарушениями слуха, а также содействие их интеграции во все сферы жизни общества. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на поддержку прав глухих людей, популяризацию жестового языка и обеспечение равного доступа к образованию, трудоустройству и услугам.
Всемирный день сетчатки
Кроме того, 29 сентября отмечают Всемирный день сетчатки, который ежегодно приходится на последнее воскресенье сентября. Целью этого дня является повышение осведомленности о важности здоровья сетчатки и проблемах, с которыми сталкиваются люди, живущие с заболеваниями сетчатки. Сетчатка – это тонкий слой светочувствительной ткани на задней части глазного яблока, который принимает сфокусированный свет от хрусталика и передает изображение через зрительный нерв мозгу. Повреждение сетчатки может привести к серьезным проблемам со зрением, таким как макулярная дегенерация и пигментная дегенерация сетчатки.
День отоларинголога
29 сентября также отмечают День отоларинголога, профессиональный праздник врачей, специализирующихся на диагностике и лечении заболеваний уха, горла и носа. Отоларингология является важной сферой медицины, поскольку эти органы играют ключевую роль в нашем здоровье и качестве жизни.
Всемирный день мигрантов и беженцев
29 сентября также отмечается Всемирный день мигрантов и беженцев. Этот праздник берет свое начало еще в 1914 году, когда Папа Пий X призвал молиться за итальянских мигрантов, вынужденно покидавших свою родину в поисках лучшей жизни за границей. С течением времени праздник приобрел более глобальный характер, распространяя свое значение на всех людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войн, преследований или экономических трудностей. Сегодня этот день является символом признания проблем, с которыми сталкиваются мигранты и беженцы, и призывом к солидарности с ними.
Кто родился 29 сентября
- 1518 году на свет появился Якопо Тинторетто, знаменитый итальянский мастер живописи.
- В 1547 году родился Мигель де Сервантес — выдающийся испанский писатель, драматург и поэт, известный как автор романа «Дон Кихот».
- в 1571 году был рожден еще один итальянский художник — Микеланджело да Караваджо, ставший знаменитым за свои новаторские картины.
- 1703 во Франции появился на свет Франсуа Буше, художник и мастер гравюры, чей стиль стал визитной карточкой рококо.
- 1758 родился Горацио Нельсон, один из самых известных британских военных деятелей, флотоводец, прославившийся своими морскими победами.
- Карл Людвиг Гардинг, известный немецкий астроном, открывший астероид Юнона, родился в 1765 году.
- 1810 появилась на свет Элизабет Гаскелл — английская романистка, известная своими произведениями о жизни английских городов и социальных проблемах.
- 1845 году на украинских территориях родился Иван Карпенко-Карий, выдающийся драматург, внесший значительный вклад в развитие украинского театра.
- 1864 родился Мигель де Унамуно — испанский философ, писатель и общественный деятель.
- 1866 году на свет появился Михаил Грушевский, выдающийся украинский историк и политик, автор многих научных трудов.
- В 1899 году Ласло Биро, журналист и изобретатель современной шариковой ручки, вошел в свет.
- 1912 родился итальянский кинорежиссер Микеланджело Антониони, чей вклад в кинематографию стал классическим.
- В 1943 году родился Лех Валенса, польский политический деятель, основатель «Солидарности», президент Польши (1990–1995) и лауреат Нобелевской премии мира 1983 года.
- 1958 году украинский певец Анатолий Матвийчук увидел свет.
- В 1976 году родился украинский футболист Андрей Шевченко, ставший обладателем «Золотого мяча» в 2004 году.
- 1989 родился Евгений Коноплянка, украинский футболист, известный своими выступлениями за национальную сборную.
- В 1993 году на свет появился украинский гимнаст Олег Верняев, один из самых титулованных спортсменов в своей дисциплине.
Исторические события 29 сентября
- В 1515 году между Францией и Швейцарией было подписано соглашение о «вечном мире».
- в 1669 году Михаил I стал правителем Речи Посполитой.
- В 1789 году Конгресс США утвердил решение о создании постоянной армии.
- в 1793 году в британском спортивном журнале впервые упоминается игра в теннис.
- В 1829 году в Великобритании, после реформирования лондонской полиции, был основан Скотленд-Ярд — официальное полицейское управление, занимавшееся расследованием преступлений.
- В 1897 году в Буэнос-Айресе, на сцене театра «Олимпо», во время премьеры спектакля «Креольский суд» впервые было исполнено танго.
- в 1922 году в Звенигородке Черкасской области во время организованного большевиками «съезда» были арестованы атаманы Холодного Яра.
- 1926 Киево-Печерская лавра была закрыта и объявлена музеем.
- В 1938 году украинский писатель и бандурист Гнат Хоткевич приговорен к смертной казни.
- в 1941 году начались массовые расстрелы в Бабьем Яру, где были убиты тысячи человек.
- в 1954 году была основана Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), которая стала одним из главных научных центров в мире.