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Где в Одессе купить вышиванку?

Где в Одессе купить вышиванку?

Разнообразные украинские орнаменты символизировали важную часть жизни наших предков, поэтому вышиванки они носили постоянно. Сегодня вышитые сорочки вошли в моду наряду с футболками, свитшотами и майками. Школьники приходят в них в школу 1 сентября, жители страны надевают их на национальные праздники или в самые торжественные моменты жизни, а некоторые носят как повседневную одежду.

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Когда-то украинские сорочки шили из небеленого полотна, и поэтому вышиванка имела кремовый оттенок. Сейчас мы предпочитаем вышитые рубашки белого цвета, так как он подходит всем, независимо от возраста. Кроме того, белая вышиванка уместна в любом случае: и в будни, и в праздники, и с джинсами, и с юбкой.

Орнаменты вышивок на украинских сорочках делятся на геометрические, растительные и животные, и на современном языке называются принтами. Кстати, именно эти виды узоров — самые популярные в современной моде.

Покупать вышитые сорочки лучше в специализированных магазинах, где выбор очень большой, на любой вкус — с минимумом вышивки или, напротив, с обилием национального декора.

Стоимость сорочек начинается от 300 гривен за детскую вышиванку и 500 гривен за взрослую. При этом в магазинах можно даже купить футболку, вышитую в национальном украинском стиле. Также при распродаже можно приобрести сорочку со скидкой.

Магазины, в которых можно купить вышиванку, работают без выходных, с 10.00 до 20.00.

Куда обращаться?

  • Магазин вышиванок, ул. Пантелеймоновская, 25. Тел.: (098) 588-12-15.
  • Салон-магазин «Незалежні», ул. Греческая, 30. Тел.: (063) 201-44-27, (068) 148-89-80

Напомним, 21 августа в Одессе начнется Вышиванковый фестиваль.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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