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Новости Одессы и Одесской области

Полезные советы: покупаем рыбу правильно

Полезные советы: покупаем рыбу правильно

При покупке рыбы всегда возникает множество вопросов. Какую лучше купить: свежую или мороженую? Как правильно ее выбирать? Какая рыба полезнее – речная или морская? А от какой лучше вовсе отказаться? Разобраться в этих вопросах предлагаем с помощью подборки полезных советов.

Как выбрать хорошую рыбу?

Главное условие качественной рыбы – это свежий запах. Цвет рыбы не должен быть ярким или бледным, а также оттеночным – синим, бордовым, желтым. Если надавить на рыбное филе, свежее мясо быстро восстановит форму. Также у здоровой рыбы жабры имеют красный цвет. Рыбу с белыми, серыми или почерневшими жабрами брать не стоит. Глаза у свежей рыбы выпуклые и прозрачные. Мутные или налившиеся кровью глаза говорят о том, что продукт несвежий. Если рыба находится в аквариуме, она должна быть целой и активной.

Когда выбор касается замороженного продукта, обращайте внимание на ледяную глазурь. Она должна быть тонкой и без повреждений. Трещины на поверхности глазури – признак повторной заморозки. А вот легкий вес рыбы означает, что она заморожена уже давно и успела высохнуть.

Откуда привозят рыбу в Украину?

Около 80% рыбы на украинском рынке – это импортный продукт. Из Норвегии привозят скумбрию, сельдь и мойву, из Америки и Испании – хек и минтай. Охлажденная рыба –  лосось, форель, дорадо, сибас, тунец – поступает из Турции, Греции, Швеции, Дании. Экзотические виды рыб экспортируют из Азии и Африки. Остальные сорта рыбы – карась, карп, сазан, белый амур, толстолоб, окунь, камбала, бычки, тюлька – собственно украинская продукция.

Чем рыба опасна?

Выбирать рыбу лучше небольшого или среднего размера. Большая рыба, к примеру, тунец, содержит ядовитые вещества свинец и ртуть. А вот хек или минтай могут быть заражены гельминтами (паразитами). У здорового хека и минтая целая кожа и чистое белое мясо. Опаснее всего покупать щуку и полуфабрикаты из этой рыбы. Щука может иметь лимфосаркому – вирусное заболевание, из-за которого на рыбе появляются большие красные язвы. Оно также стимулирует развитие новообразований у человека.

В чем польза рыбы?

Рыба содержит белок, фосфор, йод, селен, витамины группы В и омега-3. Самые полезные виды рыб – это скумбрия, сельдь и лосось. Не менее полезны тюлька, хамса, речная форель и горбуша, а также другие виды красной рыбы. В них содержится омега-3 кислота, которая повышает иммунитет и способствует нормальному обмену веществ в организме. Хорошо, если на вашем столе появляются карп, карась и толстолоб. В этих пресноводных рыбах содержится много диетического белка. Белки являются уникальным биологическим материалом для построения клеток крови, гормонов и клеток-антител, уничтожающих вредные микробы и вирусы.

Подумайте о своем здоровье

Покупая рыбу на улице, важно требовать у продавца декларацию производителя, где указаны дата и место вылова рыбы, а также результаты лабораторного анализа о ее пригодности к употреблению.

Фото: cahoinhap.com

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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