Подорожает ли в Одессе сахар?

В этом году в Украине посеяли сахарной свеклы приблизительно четыре пятых от показателя 2021 года. Из нее заводы смогут произвести 1,1-1,15 миллиона тонн сахара. В 2021 году было потреблено чуть более 1 миллиона тонн.

Об этом сообщил заместитель директора «Института аграрной экономики» Николай Пугачев

«Сахара будет произведено больше, чем потреблено в прошлом году, плюс есть переходные запасы», – уточнил Пугачев.

Но есть вероятность роста цен. При благоприятных условиях рост цен в течение года составит не более 10-12%.

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