Ждать ли в Украине дефицита яиц, растительного масла и сахара?

В Минагрополитики Украины уверяют, что дефицита на масло, сахар и яйца не будет. Более того, в ноябре цены на эти продукты стабилизируются.

Об этом стало известно из заявления заместителя министра аграрной политики и продовольствия Маркияна Дмитрасевича в эфире Всеукраинского телемарафона новостей.

Замминистра рассказал, что в правительстве ожидают определенной стабилизации цен на продукты уже в ноябре.

В министерстве отмечают, что аграрии уже собрали 2,6 млн тонн семян подсолнечника, а прогноз сбора на этот год – 9,5 млн тонн.

«Поэтому, если не говорить об общей инфляции и подорожании логистики, подорожания масла не должно быть», – заявил замминистра.

Он также добавил, что цены на сахар должны оставаться на нынешнем уровне, поскольку дефицита в Украине не будет.

В Минагрополитики прогнозируют, что в ближайшее время выровняются и цены на яйца, которые подорожали из-за уничтожения птицефабрик, нехватки кур, которые несутся, и сокращением производства яиц.

«Дефицита продовольствия у нас точно не будет… На процессы ценообразования продуктов влияет, в первую очередь, общая инфляция, стоимость энергоносителей и логистики», – объяснил замминистра.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывал, почему в Одессе сильно подорожали яйца.