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Улицы Одессы: как Авдеева-Черноморского приговорили к расстрелу, потом возвысили, а затем забыли

Улицы Одессы: как Авдеева-Черноморского приговорили к расстрелу, потом возвысили, а затем забыли

Ныне эта улица носит имя советского генерала Плиева, войска под управлением которого освобождали Одессу от гитлеровцев. Но, похоже, скоро ее снова переименуют. От советских генералов в топонимике избавляются, как и от старых большевиков. Мы же вам расскажем об Авдееве-Черноморском, чьим именем сначала называлась улица Плиева.

Генерал Плиев приказал расстрелять рабочих

Но сначала, вкратце, все упомянем о личности и делах Плиева, чтобы понимать, что будущее переименование ее – не только дань современным тенденциям, но и имеет весомые причины.

Есть в воинской биографии генерала Плиева некоторые моменты, которые не особо коррелируются с нынешними взглядами украинцев, вообще, и одесситов, в частности на историю.

Так, в 1962 году именно по его приказу была пролита кровь рабочих при восстании в Новочеркасске. А в период Карибского кризиса генерал Плиев был обладателем права на применение ядерного оружия.

Такие неоднозначные персоны в одесской топонимике – тема отдельная, а сегодня поговорим о человеке, имя которого было на уличных табличках до Плиева. Это тоже советский военный – Василий Авдеев-Черноморский.

Из медиков в агенты уголовного розыска

Родился Василий Авдеев-Черноморский в 1898 году. Окончил фельдшерские курсы во время прохождения военной службы. В конце 1917 года демобилизовался и вступил в военную организацию большевиков.

Василий Авдеев-Черноморский

В 1918 году поступил на службу в уездную милицию старшим агентом уголовного розыска. Получил в боях семь ранений и контузию. Участвовал в Гражданской войне, в подавлении антибольшевистского восстания крестьян.

После Гражданской войны служил в Симбирской ЧК, потом в руководстве «органов» в Средней Азии, затем – помощник начальника НКВД Киргизской ССР.

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Сколько загубленных судеб на его личном счету – бог весть. Но и сам он был арестован в январе 1939 года, длительное время пребывал под следствием. В июле 1941 года его приговорили к расстрелу с формулировкой «за участие в правотроцкистской террористической организации и вредительство в органах внутренних дел».

Фронт, плен и побег

В камере смертников Василий подал прошение направить его на фронт. В начале 1942 года это прошение было удовлетворено; направлен в действующую армию. В конце 1942 года Авдееву было присвоено звание старшего лейтенанта медицинской службы.

Оказавшись в окружении, был пленен, попал в лагерь для военнопленных, организовал там подпольную группу. В январе 1943 года совершил побег при помощи действовавшего в том районе партизанского отряда.

Там он стал начальником штаба. Весной 1943- го две диверсионные группы были заброшены на территорию Сталинской (ныне Донецкая) области. Одна группа погибла, а из группы Авдеева выжили он сам и радист.

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Покончил с собой за месяц до освобождения Одессы

С лета 1943 года начал формировать подпольную группу, которая со временем стала крупнейшим партизанским отрядом в Сталинской области (170 человек). Занимались уничтожением боевой техники и складов с боеприпасами противника, диверсиями на «железке».

После освобождения Сталино в январе 1944 года группа Авдеева была заброшена в Одессу. Он наладил связь с местными подпольщиками и создал несколько партизанских отрядов. Немцы объявили награду в 15000 марок за поимку Авдеева, известного под прозвищем «Черноморский».

2 марта 1944 года был опознан и при задержании около дома №77 на Преображенской улице ранен. Во время допроса в госпитале покончил с собой, с размаху ударившись виском о железную спинку койки…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон-Одесса

Валерий Боянжу
Валерий Боянжу ПРОФИЛЬ
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