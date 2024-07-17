Дамба Хаджибейского лимана теперь не безхозная: что поменяется

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В течение трех лет прокуроры доказывали в судебном порядке бездействие органов местного самоуправления относительно невзятия на учет Хаджибейской дамбы, которая по настоящее время является бесхозным имуществом.

Верховный суд удовлетворил иск прокурора. В решении суда отмечается, что во избежание угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ненадлежащей эксплуатацией гидротехнического сооружения, именно Одесский городской совет обязан принимать действия, направленные на определение правового статуса дамбы.

Для выполнения решения суда Одесский городской совет обязан:

разместить объявление в печатных средствах массовой информации о взятии сооружения на учет;

обратиться с соответствующим заявлением в орган, осуществляющий госрегистрацию прав на недвижимое имущество.

Дамба Хаджибейского лимана предохраняет город от затопления водой и играет важную роль для тысячи людей, а также более 50 предприятий и организаций, проживающих и расположенных на прилегающей территории площадью 23 км кв.

«Наличие законного владельца является гарантией поддержания надлежащего технического состояния дамбы и проведения своевременных ремонтных и противоаварийных работ. Поэтому, вопрос о праве собственности на дамбу Хаджибейского лимана имеет важное значение, поскольку определяет как лицо, которое отвечает за организацию ее содержания в надлежащем состоянии, так и источники средств на ее содержание», — отметили в прокуратуре.

«Одесская Жизнь» уже рассказывала о том, что дамба Хаджибейского лимана находится в аварийном состоянии. Причем, аварийная она еще с 2003 года. Проблема в том, что сооружение находится она на границе между Одессой и территорией Одесской области и де-юре является бесхозной.

Первая попытка отремонтировать дамбу была в декабре 2021 года. Управление капитального строительства Одесского горсовета даже заключило договор на ремонт аварийных участков дамбы. Тогда на работы планировали потратить 27 миллионов гривен, но в ноябре 2022 года договор был расторгнут.

Стоимость ремонта в 2023-м году горсовет оценил в 62 млн 192 тыс. гривен. Единственным «желающим», который вызвался ремонтировать дамбу, оказался «Ростдорстрой».