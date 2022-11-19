Какой будет в Одессе грядущая зима?

Еще с начала осени коммунальщики предупреждают нас о трудностях, связанных с отопительным сезоном. Однако синоптики считают, что волноваться одесситам нечего: грядущая зима будет обладать вполне спокойным и миролюбивым характером. Длительных и сильных холодов нам ожидать не стоит.

Самым холодным месяцем зимы будет декабрь, но небольшие морозы, снег и гололед временами все же могут наведываться в Одессу.

Декабрь

В декабре температура воздуха будет немногим выше нормы, а столбик термометра станет передвигаться в пределах от 0 до 6 градусов тепла. В основном в декабре нас ожидает пасмурная погода, но возможны и прояснения, когда солнце напомнит о себе и поднимет настроение одесситам. Осадки могут «радовать» нас в течение почти всего месяца, и наиболее вероятны они 7, 10, 14, 15, 22 и 30 декабря. В это время стоит ожидать дождя или мокрого снега.

Январь

Первый месяц 2023 года начнется с плюсовой температуры, превышающей средние многолетние значения, но к середине месяца столбик термометра поползет вниз. Температура может опуститься до 5 градусов мороза. Однако чем ближе будет к концу месяца, тем увереннее будет подниматься столбик термометра. Он не только достигнет нулевой отметки, но даже, вполне вероятно, поднимется до плюсовых значений. Правда, испортят настроение сильный пронизывающий ветер и осадки, но они ожидаются умеренные. Небольшой снег возможен 6, 18, 23, 30 января, а 14, 22 и 31 января, скорее всего, пройдет дождь или мокрый снег. Солнечные дни, вероятно, ожидают нас 2, 6, 7, 13 января.

Что предсказал народный синоптик?

Народный синоптик Леонид Горбань, который оставил прогноз погоды до 2030 года, предсказал в целом теплую зиму. Например, он рассказал, что Новый год мы будем встречать с мокрым снегом и оттепелью, в конце января возможен снегопад, а вот февраль, в отличие от прогнозов метеорологов, будет морозным, и начнется похолодание уже в первых числах месяца.

Февраль

Средняя температура воздуха в феврале ожидается в пределах от 0 до 3 градусов тепла.

Иногда столбик термометра будет опускаться до 2 градусов мороза. Осадков в течение месяца ожидается немного, а сам февраль не будет, как обычно, отличаться капризами и частой сменой настроения. К концу месяца температура может подняться до 3-5 градусов тепла. Осадки в течение месяца возможны 7, 14, 15, 22 февраля, в эти дни, вероятнее всего, будет идти мокрый снег. Зато солнечных дней в феврале значительно прибавится.

Ирина Сорокина

Фото: journeys6senses.com