Боксеры из Рени завоевали десятки медалей на чемпионатах Украины (видео)

Секция бокса в Ренийской детско-юношеской спортивной школе под руководством тренера Валерия Крэчуна появилась всего пять лет назад. Тренер уверен, что большой спорт начинается именно в маленьких спортзалах.

От тренировок до мастера спорта Украины по боксу

Секция работает всего пять лет, но юные козаки из Придунавья уже получили десятки медалей на чемпионатах Украины по боксу.

Валерий Крэчун тренирует 50 ребят всех возрастов. Его воспитанник Евгений Гойман в прошлом году получил звание мастера спорта Украины по боксу. Для юноши это сражение было незабываемым.

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— Тренеры из других городов Украины, у которых уже был свой кандидат в мастера спорта в категории 60 килограммов, сказали: «Он должен получить мастера спорта, ваш человек не получит». Мой тренер ответил: «Как так? Пусть победит сильнейший!». После первого раунда тренер мне сказал: «Сорвался — и пошел!» Я начал бить «в одну калитку» и явно выигрывал. Так я получил звание мастера спорта, — рассказал Евгений.

Недавно ему исполнилось 18 лет, и он впервые принял участие в чемпионате Украины по боксу среди взрослых. Спортсмен из Рени противостоял именитым чемпионам мира и призерам Европы. В категории 60 килограммов Евгений занял пятое место – уверенный дебют!

Делают успехи и воспитанники младших групп. Недавно Максим Вигирчук вернулся с чемпионата Одесской области по боксу среди школьников. Это был его дебют, на котором он получил бронзовую медаль.

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— Доволен своим результатом, набрался опыта, — сказал Максим. — Для себя сделал выводы: надо больше работать на ногах и укреплять выносливость.

Мечта, которую воплощает молодежь

Тренер Валерий Крэчун гордится успехами своих ребят. Кирилл Акишин стал чемпионом Украины среди школьников. Даниил Каплан получил медаль чемпиона Украины в соревнованиях воспитанников детско-юношеских спортивных школ. Богдан Василиогло стал бронзовым призером чемпионата Украины среди юниоров. Евгений Гойман – призер практически всех чемпионатов Украины среди юношей.

Ребята воплощают мечты своего тренера. Так сложилась судьба, что самому Валерию Константиновичу не удалось попасть в большой спорт.

— Я тренировался, но на больших турнирах не выступал: надо было зарабатывать и учиться одновременно, — рассказывает о своей спортивной судьбе Валерий Константинович. — То есть я был все время в спорте, но вот на большом ринге боксировать не пришлось — и года прошли. Я даже не думал, что стану тренером. Как оказалось, это намного сложнее, чем самому боксировать.

Тренера активно поддерживают родители, которые собрали средства на покупку боксерского ринга и инвентаря.

Бокс глазами… мамы

Бокс и мальчишки – это одна стихия. Но как к этому единоборству относятся мамы спортсменов? Как можно смотреть на своего сына на боксерском ринге?

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— Я знаю, что очень многие мамы сомневаются, прежде чем отвести мальчика на бокс, — ответила Ирина Вигирчук, сын которой занимается этим спортом уже шесть лет. — Я их понимаю, у меня тоже были сомнения. Но когда почитала статистику, выяснилось, что бокс гораздо менее травматичный, чем другие виды спорта. Бокс – это маленькая школа жизни. Здесь нужно уметь держать удар, не бояться смотреть своим страхам в глаза. Мальчишки друг за друга переживают. Они поддерживают друг друга — это в жизни очень важно. А какая гордость и слезы радости, когда ты видишь, как твой сын превращается из маленького неуверенного мальчишки в уверенного, крепкого юношу. Это дорогого стоит! Валерий Константинович – большой энтузиаст своего дела. Он очень внимательно относится к каждому ребенку, и я без тени сомнений отпускаю сына на тренировки. Считаю, что нашему городу с таким тренером повезло.

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