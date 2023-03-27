О чем мечтает спортсмен национальной сборной Украины из Тарутино

— В следующую секунду после любого поражения мне больше всего хочется взять реванш, — говорил Василий Михайлов на заре своей большой спортивной карьеры.

Сегодня он все чаще поднимается на высшие ступеньки пьедесталов почета различных соревнований и мечтает не о реванше, а о безоговорочной олимпийской победе.

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Василий родился и вырос в поселке Тарутино на юге Одесской области. В детстве увлекался футболом, пока на стадионе его не заметил Петр Арабаджи – на тот момент директор Тарутинской спортшколы. Что-то увидел, разглядел в мальчишке и пригласил в борцовский зал. Так вольная борьба моментально стала самой важной частью жизни.

На соревнованиях Василий проявлял невероятное упорство и стремление к победе. В результате в неполные 18 лет его включили в состав национальной сборной Украины. С тех пор под руководством тренера Андрея Панаитова – тоже воспитанника Петра Арабаджи – бессарабский спортсмен добивается отличных результатов.

В августе 2021-го, уже в статусе бронзового призера чемпионата Европы и индивидуального Кубка мира по вольной борьбе, заслуженного мастера спорта Украины и мастера спорта международного класса по вольной борьбе, Василий Михайлов представлял Украину на Олимпийских играх в Токио. Представлял достойно, но победу вырвать не удалось, зато он стал первым спортсменом-олимпийцем в истории Тарутинщины!

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— В моём родном посёлке, как и во всех селах Бессарабии, вольная борьба – это традиция. Когда выходишь на ковёр, чувствуешь колоссальную живую поддержку, энергетику болельщиков — они кричат, аплодируют, реагируют на каждое твоё движение. Такая атмосфера придаёт сил и закаляет эмоционально.

В конце февраля 2023 года Василий Михайлов стал чемпионом рейтингового турнира в Египте. В составе мужской сборной Украины по вольной борьбе Василий завоевал золотую награду на своих первых международных соревнованиях в этом году. Благодаря его золоту наши спортсмены – на втором месте в командном зачете.

Но борьба продолжается. Главная цель – олимпийское золото!

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