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Уроженка Одесщины стала чемпионкой мира по бодибилдингу

Уроженка Одесщины стала чемпионкой мира по бодибилдингу

У Екатерины Стояновой из Белгород-Днестровского огромное количество наград и медалей разного достоинства, завоеванных на многочисленных соревнованиях и чемпионатах.

К 2021 году заветной оставалась лишь одна – золото чемпионата мира. Но теперь и золотая медаль, и Кубок абсолютной чемпионки мира по бодибилдингу — в коллекции наград Екатерины Стояновой. 

— Когда мне было 5 лет, я посещала секцию народных танцев в своем родном Белгороде-Днестровском. После изнурительных тренировок я приходила домой, падала в коридоре и говорила: я туда больше не пойду. Но через день собиралась и снова шла. Мне с детства нравилось заниматься спортом, — вспоминает чемпионка мира Екатерина Стоянова. 

Майя Гойман, первая учительница Кати, охарактеризовала свою ученицу не только как подвижную, но и как активную девочку с большим лидерским потенциалом.

В мир большого спорта Екатерина пришла случайно

— В 2016 году я просто решила принять участие в соревнованиях по бодибилдингу, не имея ни соответствующей физической, ни моральной подготовки. Практически выйдя из «Макдонольдса» на сцену. Это был Кубок южного региона по бодибилдингу в Николаеве. И тогда я стала восьмой из шестнадцати, — с улыбкой вспоминает начало своей спортивной карьеры спортсменка. 

С тех пор Екатерина не пропустила ни одного соревнования. А они проводились каждые шесть месяцев.

Соревнования по бодибилдингу проходят в два этапа. Первый, простой – девушки выстраиваются в линию и демонстрируют свою физическую форму, приобретенную благодаря упорным и длительным тренировкам. А вот второй сложнее – тут каждая спортсменка за 30 секунд должна представить себя так, чтобы у членов жюри не оставалось сомнений в том, что перед ними победительница.

Екатерина Стоянова в спортзале

Екатерина Стоянова в спортзале

За три последующих года она достигла невероятных результатов – стала мастером спорта международного класса, участницей сборной Украины по бодибилдингу, чемпионкой Украины и Европы и вице-чемпионкой мира.

— Плачу на сцене всегда, когда награждают. Очень эмоционально воспринимаю каждую победу, — признается Екатерина. 

Первая в категории «фитнес-бикини» по версии IFBB

В ноябре 2021 года в испанском городе Санта-Сусанна судьи чемпионата мира по бодибилдингу и фитнесу IFBB признали Екатерину Стоянову №1 в абсолютной категории «фитнес-бикини» среди женщин. Ее слезы радости наблюдал весь мир. И так же весь мир любовался ее красотой, которой, как она сама говорит, обязана своему папе.

В январе 2022 года Екатерине Стояновой (тренер Дмитрий Ноябрев) было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта Украины по бодибилдингу».

Сегодня Екатерина остается в спорте и вдохновляет на победы молодых спортсменок.

— Девушки, участвуя в соревнованиях, должны стремиться не только к личным успехам и победам, но и популяризировать этот вид спорта. Ведь он показывает, насколько грациозным и красивым можно сделать свое тело, — напутствует чемпионка начинающих участниц.

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Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

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