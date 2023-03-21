Лауреатка «Голос. Дети» дает джазовые концерты в поддержку Украины

Екатерина Кравченко из Балты в 2015 году покорила талант-шоу «Голос. Дети». Она также является обладательницей гран-при многих джазовых конкурсов и фестивалей Одесщины и Украины: «Джаз над морем», «Весенний камертон», памяти Ростислава Кабанченко (Одесса), ежегодного джазового конкурса в Виннице.

Музыка стала ее стихией еще с четырех лет. Совершенствовала свой талант девочка в Балтской школе искусств, где и увлеклась джазом. А раскрыл ее талант в этом жанре, как и многих других своих воспитанников, преподаватель школы Владимир Каминский.

Обучаясь на отделении эстрадного пения Одесского училища искусств и культуры имени Константина Данькевича, Екатерина Кравченко, благодаря своему уникальному таланту, выступала со многими известными джазовыми певцами и музыкантами, посещавшими Одессу, и джазовые композиции.

Stories: первый джазовый альбом Екатерины

Впоследствии Катя продолжила обучение в Дрезденской консерватории. Там, в Германии, и сбылась мечта талантливой балтянки, джазовой певицы, композитора и аранжировщика. Она со своими друзьями Николаем Сучанеком (фортепиано), Йоханнесом Фрике (бас) и Жоао Райнери (барабаны) записала первый альбом Stories. По словам девушки, она долго сомневалась, потому что была уверена в том, что записывать диск нужно опытным музыкантам и только тогда, когда ты не сомневаешься в своих способностях.

— Поверить в себя мне помогли Жоао, Николай и Йоханнес, убедившие меня сделать первый шаг. Я счастлива, что я могу поделиться Stories со всем миром. Ведь у каждой песни есть своя история и своя роль в моей жизни. Это и напоминание о любви, которой не суждено быть, и о невыполнимых ожиданиях, и о разлуке с родным домом, и о том, как важно не терять надежды и верить в себя, — открылась Екатерина.

Концерты в поддержку Украины

Концерт Солидарности с Украиной, который проходил в марте 2022 года в Дрездене, собрал 20 тысяч евро. Екатерина Кравченко была среди инициаторов его проведения.

Недавнее выступление в Бонне на благотворительном концерте с собственными композициями вместе с Бетховенским оркестром Екатерина считает большой честью. Ведь Боннский оркестр имени Бетховена имеет более славную столетнюю историю. Кроме того, на благотворительном мероприятии было собрано 40 тысяч евро и передано в поддержку Вооруженных сил Украины.

В настоящее время высокоодаренная девушка родом из Балты учится по обмену в королевской музыкальной академии Стокгольма (Швеция).

Читайте также: